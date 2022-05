Gasperini dopo il 2-0 contro il Milan: "Abbiamo creato più azioni pericolose noi" - BergamoNews

Deluso del risultato ma soddisfatto della prova dei suoi. Gian Piero Gasperini guarda il bicchiere mezzo pieno al termine della sconfitta per 2-0 a San Siro. “Il Milan è forte e merita di vincere lo Scudetto. Anche l’Inter è una grande squadra, sia chiaro. Noi oggi abbiamo fatto un’ottima partita, poi il gol di Theo ci ha stroncato. Eravamo pericolosi e ci perdevamo un po’ negli ultimi 16 metri. Però la squadra mi è piaciuta”.

Non solo fase difensiva per i nerazzurri: “Riuscivamo anche a ripartire bene e buona qualità. Poi sono sempre decisivi i gol. Le azioni pericolose sono state poche, forse qualcuna in più da parte nostra”.

Anche il clima ha influito sulla prestazione delle due squadre: Con questo caldo ci sono stati ritmi altissimi da parte di entrambe le squadre. Poi sia noi che loro abbiamo puntato sul secondo tempo e sulla freschezza”.

Ora l’Europa si fa davvero difficile: “Dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare nei risultati delle altre. A parte questo comunque io sono molto felice del nostro campionato, che è stato uno dei più duri e anche oggi abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. I ragazzi si meritano la buona classifica che abbiamo”.