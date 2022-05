Dall'operaio alla badante: le ultime offerte di lavoro in provincia di Bergamo - BergamoNews

Ecco la sintesi di oggi delle offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i centri per l’impiego di riferimento.

Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it

17472 TORNITORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CASNIGO

17538 FALEGNAME luogo di lavoro: SELVINO

17471 FRESATORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CASNIGO

17340 OPERAIA CUCITRICE – ADDETTA CONFEZIONE luogo di lavoro: LEFFE

Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17364 PROGETTISTI luogo di lavoro: BERGAMO

17577 SALDATORE TUBISTA – TIROCINIO luogo di lavoro: PEDRENGO

17552 TIROCINANTE OPERATIVO AGENZIA VIAGGI luogo di lavoro: BERGAMO

17220 COLLAUDATORE JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

17523 PERSONALE DI SALA E CUCINA luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

16448 MACELLAIO BANCONIERE luogo di lavoro: DALMINE

17492 OPERATORE D’UFFICIO luogo di lavoro: BERGAMO

17282 CONSULENTE ASSICURATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

17570 OPERAI – IMPIEGATI luogo di lavoro: STEZZANO

17566 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE luogo di lavoro: CURNO

17575 IDRAULICI-TUBISTI-SALDATORI A TIG luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17561 POSATORE RETI ANTIGRANDINE luogo di lavoro: LALLIO

17412 OPERATORE MACCHINE MOVIMENTAZIONE TER luogo di lavoro: BERGAMO

17355 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17608 OP. FISCALE luogo di lavoro: BERGAMO

17354 GEOMETRA – INGEGNERE luogo di lavoro: BERGAMO

16946 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: RANICA

16964 APPRENDISTI ADDDETTI CONTABILITA’ luogo di lavoro: PONTERANICA

17305 IMPIEGATA/O AGENZIA VIAGGI luogo di lavoro: BERGAMO

17568 AD. PRODUZIONE – SET. ALIMENTARE luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

17600 AGENTE DI COMMERCIO luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16760 OPERAI SETT. EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

17584 OPERATORE DI LEVA CIVICA VOLONTARIA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16764 OPERATORI AEROPORTUALI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17599 AD. IMPORT/EXPORT luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17597 EDILE ESPERTO RISANAMENTI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17596 CARPENTIERE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: TORRE DE’ ROVERI

16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: CURNO

17546 OPERAIO – TIROCINIO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

17402 OP. DELLA RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

17193 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI CNC luogo di lavoro: BERGAMO

17395 ESTETISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17255 IMP. AMMINISTRATIVO-CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

17574 IDRAULICI-TUBISTI-SALDATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17581 CALZOLAIO luogo di lavoro: SERIATE

17173 ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17391 IMPIEGATO/A CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

17578 AD. CONTABILITA’ luogo di lavoro: SERIATE

Centro per l’Impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

17587 VERNICIATORE luogo di lavoro: VILLA D’OGNA

17593 MURATORI-MANOVALI luogo di lavoro: PONTE NOSSA

Centro per l’Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

17289 IDRAULICO CALDAIE/POMPE DI CALORE luogo di lavoro: VILLONGO

17280 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLONGO

17188 TIROCINANTE OPERAIO FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

17217 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: BOLGARE

17277 TIROCINANTE GESTIONE QUALITA’ luogo di lavoro: PALOSCO

17304 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17089 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: PALOSCO

17420 ADDETTA/O VENDITA luogo di lavoro: CAVERNAGO

17541 COMMIS DI CUCINA 6 LIV. luogo di lavoro: PARATICO

17489 TIROCINANTE RECEPTIONIST luogo di lavoro: PARATICO

17098 OPERAIO SALDATORE ACCIAIO INOX luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

17474 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: CHIUDUNO

17425 DISEGNATORE CAD/CAM 3 ASSI luogo di lavoro: VILLONGO

17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

17279 AUTISTA PAT. C CON CQC luogo di lavoro: TELGATE

17438 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CHIUDUNO

17483 ADDETTO MACCHINE AUTOMATICHE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17522 BARISTA luogo di lavoro: CALCINATE

17249 AUTISTA PATENTE CE CON CQC luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17554 IMPIEGATO/A CONTABILE luogo di lavoro: TELGATE

17558 ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE luogo di lavoro: TELGATE

17534 RECEPTIONIST DIURNO/NOTTURNO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17218 IDRAULICO OPERE FLUVIALI luogo di lavoro: CALCINATE

17565 MAGAZZINIERE/CARRELLISTA luogo di lavoro: CHIUDUNO

17175 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: PALOSCO

17582 ADDETTA/O PULIZIE luogo di lavoro: TELGATE

17021 COIBENTATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17025 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: CAPRIOLO

17591 APPRENDISTA CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

17595 CABLATORE QUADRI ELETTRICI luogo di lavoro: CHIUDUNO

17150 GEOMETRA luogo di lavoro: VILLONGO

17381 MURATORE luogo di lavoro: CALCINATE

17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO luogo di lavoro: BOLGARE

17520 IDRAULICO SALDATORE luogo di lavoro: CALCINATE

Centro per l’Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE/PAST. luogo di lavoro: PIANICO

17458 MONTATORE – APPRENDISTATO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17091 OPERATORE DI VENDITA luogo di lavoro: LOVERE

17605 OPERAIO IDRAULICO luogo di lavoro: ENDINE

17370 OPERAIO /SALDATORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17496 OPERAIO PER COIBENTAZIONI luogo di lavoro: PIANICO

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

17326 2 CAMERIERI SALA luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

17539 Manutentore Meccanico Senior luogo di lavoro: LOVERE

17516 2 OPERAIO SCAFFALISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17063 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

17507 IMPIEGATO TD CAF luogo di lavoro: LOVERE

16930 MANOVALE luogo di lavoro: SOVERE

17352 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17329 LAVAPIATTI luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

16915 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOVERE

16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

16908 ADDETTO TORNERIA MECCANICA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17351 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l’Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

17375 OPERATORE PRESSE O BIHLER luogo di lavoro: CARVICO

17374 OPERAIO ATTREZZISTA DA BANCO luogo di lavoro: CARVICO

17300 GOMMISTA luogo di lavoro: BOTTANUCO

16942 OPERATORE MACCHINE CNC TIROCINIO luogo di lavoro: BARZANA

17020 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE LEGNO luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

17456 ADDETTO ALLA CONTABILITA’ luogo di lavoro: CALCO

17393 COMMIS DI SALA luogo di lavoro: PRESEZZO

16421 TECNICO FRIGORISTA luogo di lavoro: MILANO

17165 TORNITORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

17614 OPERAIO TESSILE luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

17435 ADDETTO ALLE VENDITE luogo di lavoro: CHIGNOLO D’ISOLA

17524 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: BREMBATE

17526 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: BARZANA

17528 AUTISTA BILICO luogo di lavoro: BARZANA

17529 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: BARZANA

17530 RECEPTIONIST luogo di lavoro: BONATE SOTTO

17532 OPERAIO GENERICO O VERNICIATORE luogo di lavoro: FILAGO

17544 IMPIEGATO ADDETTO CUSTOMER CARE luogo di lavoro: FILAGO

17548 OPERAIO ADDETTO AI QUADRI ELETTRICI luogo di lavoro: MAPELLO

17615 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: MEDOLAGO

17436 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: CHIGNOLO D’ISOLA

17616 ESTETISTA luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

17553 OPERAIO APPRENDISTA/ESPERTO luogo di lavoro: CORTENUOVA

17545 OPERAIO ELETTRICISTA luogo di lavoro: COVO

17603 STAMPATORE NASTRI IN GOMMA luogo di lavoro: BARBATA

17498 OPERAIO GENERICO PULIZIE luogo di lavoro: BARBATA

17470 APPRENDISTA TORNITORE CNC luogo di lavoro: COVO

17468 IMBIANCHINO luogo di lavoro: MARTINENGO

17559 TIROCINIO PIZZERIA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

17469 TORNITORE CNC luogo di lavoro: COVO

17499 IMPIEGATA/O CAMPAGNA FISCALE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

Centro per l’Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

17080 IDRAULICO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17081 GEOMETRA luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17450 OPERAIO EDILE E PAVIMENTISTA INDUSTRIALE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17448 OPERATORE CNC luogo di lavoro: CASAZZA

17386 STAGISTA ADDETTO AL LABORATORIO ANALISI luogo di lavoro: ENTRATICO

17452 OPERATORE DEL VERDE luogo di lavoro: GAVERINA TERME

17409 CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17588 CAMERIERE E AIUTO CUOCO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17264 OPERAIO luogo di lavoro: ZANDOBBIO

16958 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

17359 PIZZAIOLO luogo di lavoro: GRONE

17388 ADDETTO VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE PAR luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17358 CAMERIERE luogo di lavoro: GRONE

17547 ADDETTA/O RESPONSABILE FITNESS luogo di lavoro: CATANZARO

17357 AIUTO-CUOCO luogo di lavoro: GRONE

17564 Cucitore/Cucitrice su macchina lineare luogo di lavoro: LUZZANA

16950 N. 2 OPERAI IDRAULI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

17274 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: ZANDOBBIO

17348 LAVAPIATTI luogo di lavoro: GRONE

Centro per l’Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

17602 TECNICO RIPARAZIONI ILLUMINAZIONE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17064 RIPARATORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

17057 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17052 IDRAULICO JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: INZAGO

17045 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: URGNANO

17019 CUCITRICE DI GIUBBOTTI luogo di lavoro: URGNANO

17236 ADD. MONTAGGIO METALMECCANICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VERDELLINO

17594 OPERAIO STAMPATORE OFFSET luogo di lavoro: VERDELLO

17065 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17235 ELETTRICISTA JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D’ADDA

16850 DISEGNATORE AUTOCAD luogo di lavoro: TREVIGLIO

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

17551 CARROZZIERE D’AUTO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: VERDELLINO

17389 MANUTENTORE CALDAIE luogo di lavoro: CALVENZANO

17497 AUTISTA EDILE luogo di lavoro: SPIRANO

17493 TECNICO DEL MARKETING luogo di lavoro: SPIRANO

17525 IMPIEGATA CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17487 ELETTRICISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

17527 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

17482 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

17376 COMMESSA luogo di lavoro: TREVIGLIO

17500 GEOMETRA UFFICIO TECNICO EDILIZIA luogo di lavoro: SPIRANO

17480 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

17275 ADDETTO AL CARICO/SCARICO luogo di lavoro: SPIRANO

17244 ADD. COMM. ESTERO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17087 BANCONISTA – RESPONSABILE VENDITE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17076 ESTETISTA QUALIFICATA USO MACCHINARI luogo di lavoro: CANONICA D’ADDA

17422 ADDETTO AL PORTIERATO ALBERGO luogo di lavoro: MISANO DI GERA D’ADDA

17093 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17519 TORNITORE luogo di lavoro: VERDELLINO

17245 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17246 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17254 MANUTENTORE JUNIOR DI MACCHINARI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17160 TORNITORE JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: CASSANO D’ADDA

Centro per l’Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

17580 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: BRACCA

17589 CAMERIERE/A luogo di lavoro: BRACCA

17572 TORNITORE CNC luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17462 CUCITRICE A MACCHINA luogo di lavoro: ALME’

17579 GIARDINIERE luogo di lavoro: VALBREMBO

17573 FALEGNAME ADDETTO CNC LEGNO luogo di lavoro: ALME’

17368 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ALME’

17502 BADANTE luogo di lavoro: VEDESETA

17592 ADDETTO ALLE CONSEGNE A CHIAMATA luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

17557 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

17612 APPRENISTA/OPERAIO SALUMAIO luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

17511 ASSISTENTE ALLA VERNICIATURA INDUSTRIALE luogo di lavoro: LENNA

17513 TORNITORE/FRESATORE luogo di lavoro: SEDRINA

17490 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17495 APPRENDISTA LAMIERISTA luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17514 MURATORE E APPRENDISTA luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17515 ASA OSS luogo di lavoro: ZOGNO

17445 CONTABILE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

17549 IMPIEGATO ADDETTO MAGAZZINO luogo di lavoro: ZOGNO

17607 CUCITRICE luogo di lavoro: SORISOLE