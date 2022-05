Sagre, spettacoli per famiglie, grotte e birra: il week-end in provincia - BergamoNews

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra degli gnòch in còla a Parre e la festa della pecora gigante bergamasca a Spirano, la festa della birra a Palazzago, spettacoli per famiglie e l’apertura delle grotte del Sogno a San Pellegrino.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 14 e domenica 15 maggio.

ALBINO

– Gaia Rottigni presenta “The Garden of Death” ad Albino

BOLGARE

– A Bolgare torna la festa dell’oratorio

BRIGNANO GERA D’ADDA

– “Il Castello Armonico”, a Brignano concerto di Vittorio Benaglia e Fabio Napoletano

CALCIO

– A Calcio concerto di Pier Mazzoleni e band

CANONICA D’ADDA

– Teatro a Merenda a Canonica d’Adda

CAVERNAGO

– A Cavernago concerto dedicato a Bartolomeo Colleoni

CENATE SOTTO

– “Musica domestica”, a Cenate Sotto concerto di Angela Lazzaroni e Chiara Nicora

CENE

– A Cene elevazione musicale dedicata a Luciano Scainelli

CLUSONE

– Rassegna corale Città di Clusone

LOVERE

– Mercatino regionale piemontese a Lovere

– Feste patronali a Lovere

PALAZZAGO

– A Palazzago la seconda parte della festa della birra

PARRE

– A Parre torna la sagra degli gnòch in còla

SAN GIOVANNI BIANCO

– San Giovanni Bianco ricorda lo storico sacrista e campanaro Angelo Grataroli

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite alle grotte del Sogno

SCANZOROSCIATE

– A Tribulina torna la festa di Santa Croce, Sportiva e San Giovanni Insieme

SERIATE

– A Seriate la mostra “Luciano Rossetti. Note a margine”

SPIRANO

– A Spirano debutta la festa della pecora gigante bergamasca

STEZZANO

– A “Le Due Torri” il casting del talent Fattore K

VERTOVA

– RiCREiamo l’oratorio, pomeriggio di giochi a Vertova