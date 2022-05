Lucarelli, tweet per la Val Seriana: "Ha bisogno di bellezza e rinascita post Covid, felice che mio figlio la visiti" - BergamoNews

"La scuola di mio figlio porta i ragazzi in gita in Val Seriana e io sono felice che abbiano scelto di portarli lì, nei luoghi che tanto hanno sofferto durante la pandemia e che hanno tanto bisogno di bellezza e rinascita".

Così, in un tweet, Selvaggia Lucarelli.

La giornalista di "Domani" ha voluto dedicare un pensiero a una delle zone d'Italia più colpite dal Covid-19, soprattutto nella sua prima fase, quando ancora le notizie sul virus erano scarse e la Bergamasca venne travolta da un'ondata tanto improvvisa quanto feroce.

Un'iniziativa che Lucarelli ha voluto condividere con i suoi follower, anche se come al solito c'è chi l'ha presa come pretesto per un attacco personale o per polemizzare: "Hanno organizzato camion militari o vanno con i bus?", è il commento fuori luogo di un utente.

Altri, invece, ne hanno approfittato per dare qualche consiglio: c'è chi ha proposto l'oratorio dei disciplini di Clusone, chi di arrivare fino a Schilpario, senza dimenticare Gromo, Castione della Presolana e il Monte Pora.