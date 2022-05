La Formula1 arriva a Stezzano: in esposizione l'AlphaTauri di Pierre Gasly - BergamoNews

Stezzano. Il Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano è stato selezionato dalla Scuderia italiana AlphaTauri – casa automobilistica con sede a Faenza e premium brand di Red Bull – come prima tappa del Tour nazionale che vedrà l’esposizione della vera ed unica monoposto guidata da Pierre Gasly che ha vinto il Gran premio di Monza nel 2020.

L’evento, che si terrà dal 18 al 31 maggio, sarà una vera novità. Oltre alla zona espositiva, sarà offerta la possibilità di testare simulatori di guida professionali e farsi fotografie nelle zone brandizzate diventando quindi parte del Team. Inoltre, sarà possibile seguire le giornate e le attività tramite i canali social del centro commerciale. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di motori e per i fan della Scuderia.

“La proposta di eventi esclusivi e di alto livello sono da sempre per noi carattere distintivo nell’offerta sul territorio. Vogliamo regalare ai nostri visitatori esperienze uniche ed attraenti, proponendo attività in costante rinnovamento – commenta Roberto Speri, direttore dello shopping center – ‘Le Due Torri’ si pone sempre più come polo di attività socio-culturali e ludiche nel territorio bergamasco, in linea con una visione nuova di luogo di incontro, oltre che del commercio. Oggi, questo importante evento che accende i riflettori sul mondo dei motori e ricco di passione, ci consente di tornare a far vivere momenti di ritrovo e divertimento. Essere i primi a livello nazionale a poter offrire ai nostri clienti la possibilità di vedere da vicino una monoposto, fa capire quanto ‘Le Due Torri’ sia ormai una realtà che ha superato i confini territoriali in termini di visibilità e clientela”.

La realizzazione dell’evento vede accanto al centro stezzanese la società specializzata AmaPlanet. “Portare all’interno dei Centri Commerciali un evento così prestigioso è stata un’impresa davvero sfidante ma siamo molto soddisfatti di tutto il lavoro di squadra intrapreso – conclude Laura Mariani, referente commerciale di AmaPlanet – La passione che contraddistingue il nostro lavoro ci ha permesso di tornare a regalare emozioni e divertimento ai nostri clienti. La monoposto AT01 esposta è una novità rispetto alle vetture precedenti, la livrea bianca e blu navy opaco regala un mix di grande qualità. La stagione 2020 ha visto per la prima volta scendere in pista la Scuderia AlphaTauri – Team in precedenza contraddistinto dalla Toro Rosso – vedendola vincitrice al Gran Premio di Monza”.

A tutti i visitatori del centro sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare alla promozione Racing Weeks: corri e raddoppia gli acquisti! – azione promossa da PTA Payment Solutions, società del gruppo internazionale PTA Group che supporta i Brand e i Centri Commerciali mediante servizi e attività – che permetterà a tutti i clienti che acquisteranno una Gift Card dal valore minimo di 20 euro di ricevere un buono acquisto da 20 euro spendibile in tutti i negozi del Centro aderenti all’iniziativa.