Eurovision Song Contest, F.B.I. o Amici come prima? La tv del 14 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 14 maggio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Eurovision Song Contest 2022 Edizione Italiana Finale”. In diretta su Rai1 e RaiHD, dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l – a partecipazione di Carolina Di Domenico commenteranno l’Eurovision Song Contest condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungeranno i “Big Five”, qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti composta da 5 membri che esprimeranno le loro preferenze, in presenza di un notaio, durante le prove generali che precedono la finale.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vittime del sistema”: l’F.B.I. arresta l’assassino di tre persone, tra le quali un deputato…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 c’è “The Informer – Tre secondi per sopravvivere”; su Rete4 alle 21.20 “Don Camillo e l’onorevole Peppone”; su Canale5 alle 21.40 “Amici come prima”, con Massimo Boldi e Christian De Sica; su Italia 1 alle 21.20 “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva”; su Rai4 alle 21.20 “The Bouncer – L’infiltrato”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Una storia complicata”; su Iris alle 20.55 “Presunto innocente” e su Italia2 alle 21.10 “The hitcher”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Il malato immaginario”. Nella rilettura diretta da Marco Bernardi è Paolo Bonacelli a vestire i panni dell’ipocondriaco Argante. Questa versione approfondisce il carattere duplice della commedia, in cui la perfetta costruzione di un – ‘esilarante farsa è intrisa di riflessioni amare sulla condizione umana, fino all’onirico epilogo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Yellostone”; su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai