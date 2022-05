All'Italia del volley di Ilaria Galbusera non riesce l'impresa: l'oro alle Olimpiadi dei sordi va alla Turchia - BergamoNews

La Turchia è una vera bestia nera per le ragazze della Nazionale italiana di volley sorde: nella finalissima delle Deaflympics in corso di svolgimento in Brasile le ragazze capitanate dalla bergamasca Ilaria Galbusera si sono dovute arrendere nuovamente alle campionesse del mondo in carica, che qualche mese fa le avevano già superate proprio nell’ultimo atto della rassegna iridata.

Finisce ancora 3-1, come nella seconda partita del girone di qualificazione, con la Turchia che già nel primo set ha mostrato i muscoli, allungando subito con un parziale pesantissimo e irrecuperabile, chiudendo sul 25-12.

Il secondo parziale segue la stessa falsariga: 5-0 turco in avvio, tentativo di rientro italiano sul 15-11 prima e sul 21-18 poi. La reazione d’orgoglio, però, non basta: la Turchia recupera le energie e chiude 25-18.

Il terzo set viaggia sul filo dell’equilibrio, fino al deciso break turco per il 19-13 che sembra estinguere le residue speranze azzurre. E invece le ragazze di Glauco Sellan sono determinate a vendere cara la pelle e mettono in scena una clamorosa rimonta fino al 21-25 che manda la finale al quarto set.

Un parziale che la Turchia, dopo un avvio equilibrato, gestisce meglio a livello nervoso: l’allungo a centro set sembra decisivo, arrivato al vantaggio 15-9. Galbusera e compagne riescono a ricucire, portandosi su una nuova parità a quota 17, ma le energie spese costano caro nel finale: 25-19.

Di nuovo argento, quindi, come cinque anni fa: il rammarico per aver visto sfumare l’oro sarà sicuramente superato guardando alle grandi soddisfazione che questa squadra, campione d’Europa, è riuscita a ritagliarsi in questo ciclo.

Medaglia anche per la nazionale maschile di Andrea Rivellini, che si è presa il bronzo al termine di una tiratissima “finalina” contro la Francia dove ci è voluto il tie-break per decidere l’ultimo gradino del podio.