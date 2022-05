The band, Ip man 2 o la notte del giudizio? La tv del 13 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 13 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The band”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Occhio per occhio”: la squadra di Parker deve indagare sulla morte del sottotenente Lantz, trovato in una discarica, privo di un bulbo oculare. Intanto Torres si comporta in maniera scostante, destando preoccupazione…

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Germinal”; su Italia 1 alle 21.20 “Rocky V”; su Rai4 alle 21.20 “Ip man 2”; su La5 alle 21.05 “Che cosa aspettarsi quando si aspetta”; su Iris alle 20.55 “La grande partita”; e su Italia2 alle 21.10 “La notte del giudizio – Election year”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Terza pagina”. Arte, musica, letteratura, cinema e tutto il caleidoscopio delle tendenze culturali più recenti, commentati insieme ai protagonisti che ne approfondiscono i temi dal punto di vista storico, artistico, economico, con uno sguardo alle novità letterarie senza dimenticare i classici della letteratura. A seguire, alle 22.05 il documentario “Art night – Il ragazzo con la leica”. Sei decenni di storia con le immagini di Gianni Berengo Gardin: una selezione di oltre 100 foto come fil rouge di un viaggio dagli anni ’50 a oggi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

“The band”, foto da Ufficio Stampa Rai