Orlando, oltre 3mila spettatori per il festival sulle identità, relazioni e possibilità - BergamoNews

Bergamo. Più di 3mila partecipanti reali coinvolti in undici giornate per il Festival Orlando, con un palinsesto che si è sviluppato nell’arco di undici giorni, coinvolgendo molti luoghi e partner della vita culturale e sociale della città, presentando numerosissime proposte, destinate a pubblici differenti: performance, film, laboratori e incontri e una mostra.

Sono stati giorni di riflessione profonda sul significato del cambiamento, sul privilegio e sulla responsabilità che ogni persona ha nel contribuire a una rivoluzione culturale.

Commenta Mauro Danesi, Direttore artistico del festival: “Questa edizione di Orlando dedicata al tema del cambiamento è stata vibrante, in particolare grazie alla risposta del pubblico che con sorprendente calore ha percorso le diverse attività in programma. Da quelle intime come Goodnight, peeping Tom di Chiara Bersani fino al sold out al Teatro Sociale per Monjour di Silvia Gribaudi, dalle proiezioni cinematografiche in Auditorium Piazza Libertà e Lo Schermo Bianco alla mostra multisensoriale Cities by Night, Bergamo di Valentina Medda, dai preziosissimi incontri e talk fino alla partecipata giornata finale incentrata sul rapporto complesso e ricco tra cultura e comunità. Con 3000 presenze nell’arco di questi undici giorni ci siamo sentiti immersi in un laboratorio condiviso insieme agli artisti, alle artiste e al pubblico partecipante: abbiamo raccolto un tesoro di riflessioni e stimoli che hanno saputo accogliere la complessità e che certamente possono diventare strumento concreto di pensiero critico. È stata un’esperienza di Cultura come spazio concreto di autodeterminazione e libertà. Questa edizione rilancia sulla prossima, la decima, che si terrà a maggio 2023 nel mezzo dell’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura: un’ulteriore occasione per interrogarsi sulle nuove forme e paradigmi culturali che è necessario costruire per contribuire alla creazione di una società più libera, accogliente e plurale”.

Orlando è un progetto di Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80. Con il sostegno di Comune di Bergamo. Con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo. Con il contributo di Fondazione Cariplo, Perform Europe, Fondazione ASM, Fondazione della Comunità Bergamasca, Provincia di Bergamo, Fondazione A.J. Zaninoni, ARCI Bergamo, CGIL Bergamo, COOP Lombardia, Confcooperative Bergamo.

Con la collaborazione di FDE Festival Danza Estate, Accademia Carrara, The Blank Contemporary Art, Accademia di belle arti G. Carrara, Dance Well, Bergamo Film Meeting, IFF – Integrazione Film Festival, Lab 80 film, Qui e Ora residenza teatrale, Consorzio Solco Città Aperta, Bergamo per i Giovani, HG80 Impresa Sociale, Daste, TTB – Teatro tascabile di Bergamo, Fondazione Brescia Musei, Cinema Nuovo Eden, Otto per mille della Chiesa Valdese, Libreria Punto a Capo, Lovers Film Festival, LGBT+ History Month – Italia.

ORLANDO fa parte di EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, Associazione di promozione sociale Educare alle differenze – Rete Nazionale, Coordinamento dei festival italiani di cinema LGBTQI.