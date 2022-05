Michelle Hunziker, addio a Tomaso Trussardi: il bacio a Parigi con Giovanni Angiolini - BergamoNews

Michelle Hunziker si lascia alle spalle Tomaso Trussardi. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la showgirl con Giovanni Angiolini, felici e innamorati a Parigi. I due si sono concessi un soggiorno romantico.

Michelle Hunziker, reduce dalla fine del matrimonio con l’imprenditore bergamasco, sembra aver trovato nel chirurgo ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello l’altra metà della mela.

Secondo i dettagli riportati dal settimanale di Alfonso Signorini, i due sarebbero partiti dall’Italia separatamente, probabilmente per non dare nell’occhio, poi si sarebbero ritrovati in un hotel di Parigi

Il gossip sui due era cominciato a circolare lo scorso marzo, quando erano stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio con le labbra coperte dalla mascherina. Ad aprile, invece, erano stati paparazzati mentre si incontravano segretamente in albergo.

Ora le foto che li ritraggono felici a Parigi. Il bacio, stavolta davvero inequivocabile, ufficializza la relazione.