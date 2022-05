Esibizioni e incontri con studenti e docenti: l’open day del conservatorio - BergamoNews

Bergamo. Sabato 14 maggio si terrà l’open day del conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo. Si svolgerà dalle 14 in poi nella sede di via Palazzolo, 88: nell’occasione, sono programmate esibizioni musicali, incontri e conversazioni con studenti e docenti.

Sarà un’opportunità per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo percorso formativo per entrare in contatto diretto con l’esperienza di studi musicali accademici, ma anche per tutti coloro che lo vorranno di conoscere da vicino la realtà del nostro Conservatorio che per la prima volta apre le porte a tutta la comunità bergamasca musicale e non.

Per partecipare è necessario iscriversi, compilando il seguente modulo online:

https://forms.gle/qGgSzdZuhPcvcwtX7

Per avere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Conservatorio www.consbg.it o inviare una mail all’indirizzo segreteria@consbg.it

L’open day è stato anticipato da una presentazione in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Conservatorio il 6 maggio scorso. Inoltre, già da fine aprile, è partito il progetto “Un giorno in Conservatorio”, che prevede la possibilità per gli studenti esterni di effettuare una lezione come uditori nell’Istituto Donizetti sperimentando, in questo modo, cosa comporta e cosa significa concretamente essere studenti del Conservatorio Donizetti.

L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, raggiungendo le 250 iscrizioni.

Per saperne di più:

https://www.consbg.it/index.php/news/comunicazione/open-day-donizetti

https://www.consbg.it/index.php/news/comunicazione/un-giorno-in-conservatorio