A Berbenno il primo Duathlon "per far conoscere le bellezze del paese" - BergamoNews

Berbenno. Dalla collaborazione tra ASD Pestakilometri e Gli Spiana salide il 28 maggio si svolgerà il primo Duathlon Berbenno. La gara prevede due prove: una corsa da 6 km e una gara in mountain bike da 12 km. Si potrà gareggiare in coppia o affrontare individualmente la singola disciplina. Non verranno cronometrate le singole frazioni, ma solo il tempo complessivo. Per partecipare sarà obbligatorio esibire la visita medica agonistica in corso di validità. Ritrovo al campo a 7 “Daniele Valceschini” con partenza alle ore 14.30.

“Una manifestazione rimasta nel cassetto per qualche anno e che quest’anno sarà finalmente proposta – fanno sapere gli organizzatori -. Dopo aver partecipato e apprezzato più volte il Duathlon di Sant’Omobono abbiamo pensato fosse bello e interessante riproporre questa disciplina anche a Berbenno per far conoscere una volta di più la bellezza del territorio”.

Così il presidente dei Pestakilometri Matteo Previtali: “Questa è la prima delle diverse iniziative che l’ASD ha programmato per l’estate, una giornata di sport alternativa e crediamo divertente, speriamo in un buon riscontro numerico e invitiamo tutti a seguirci anche per le future manifestazioni”.

In caso qualche partecipante volesse fare la staffetta ma non ha il compagno/a gli organizzatori invitano comunque a iscriversi e a presentarsi: è possibile trovare il compagno in loco (in alternativa si potrà decidere di fare soltanto la disciplina desiderata).

L’età minima per partecipare sarà 15 anni per la corsa (con esibizione della visita medica agonistica) e 13 anni per ciclismo (con visita medica). Costo: 26 euro per la staffetta e 22 euro per la prova individuale. Per tutti i partecipanti premio di partecipazione, premi in natura per i primi di ogni categoria. Per gli iscritti residenti a Berbenno premio speciale ai primi di ogni categoria.

Per informazioni e iscrizioni (entro le ore 20 del 27 maggio) contattare Fausto al 393.4111555 o Omar al 347.5267491