Presentazione del libro di Cesare Fumagalli “Piccola Impresa, indicativo futuro” il 16 maggio - BergamoNews

Lunedì 16 maggio 2022 alle ore 17:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta, 12 a Bergamo (Auditorium Calegari) si terrà la presentazione del libro “Piccola Impresa, indicativo futuro. L’intelligenza del polpastrello” di Cesare Fumagalli, già Segretario Generale di Confartigianato Imprese Nazionale, scritto insieme a Michela Fumagalli e con la prefazione di Massimiliano Valerii.

Il libro racconta le storie di imprenditorialità diffusa delle piccole imprese che rappresentano oltre il novanta per cento del tessuto imprenditoriale attivo in Italia.

Imprese piccole per scelta, non per dovere, che, attive nelle proprie comunità, sanno creare innovazione facendo tesoro della tradizione e del saper fare artigiano. È questa, quella che viene definita da Fumagalli “l’intelligenza del polpastrello”, frutto di un modello di sostenibilità economica e sociale e di flessibilità tipico del nostro Paese, che proprio per queste sue doti di creatività, innovazione e radicamento al territorio è stata spesso premiata dal successo del made in Italy all’estero.

Il programma prevede i saluti di apertura di Giacinto Giambellini, Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e quindi la presentazione del libro da parte dell’autore, Cesare Fumagalli che dal 2005 fino al 2020 è stato Segretario Generale di Confartigianato Imprese Nazionale.

A moderare l’incontro la giornalista Elvira Conca, Caposervizio Economia de L’Eco di Bergamo