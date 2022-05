MD apre un nuovo punto vendita a Bergamo - BergamoNews

MD Spa ha inaugurato giovedì 12 maggio il terzo negozio nella città di Bergamo, che porta a 47 il numero complessivo dei punti vendita nella provincia, 186 in regione. Una presenza rilevante – quella dell’insegna discount terza per fatturato in Italia – che grazie al nuovo store presidia una zona centrale del capoluogo orobico, dalla grande popolosità, nei pressi dello storico Borgo Palazzo.

Dopo cinque mesi di importanti lavori di ristrutturazione, il negozio di via Vittore Ghislandi 61 è pronto ad accogliere i clienti che, sempre più numerosi, scelgono MD. Il punto vendita sviluppa una superficie complessiva di circa 1500 m2, di cui quasi 1000 dedicati alla vendita che dispone di 6 corsie e altrettante casse. Un nuovo punto di riferimento per un’esperienza d’acquisto moderna e appagante, grazie al moderno layout che caratterizza il format dell’insegna della buona spesa.

I clienti potranno contare su 19 dipendenti di età media di 34 anni. Il negozio si distingue per il reparto gastronomia servito che – insieme all’ortofrutta, la macelleria e la panetteria a libero servizio – completa l’ampia proposta food che occupa circa l’80% del negozio. Il punto vendita di via Ghislandi è il primo nuovo store a venir rifornito dal polo logistico di Cortenuova, di recente inaugurato da MD nella provincia a sottolineare il grande valore strategico dell’area di Bergamo e quanto l’azienda investa per migliorare i servizi alla clientela.

Per un accesso funzionale, è disponibile un parcheggio con 52 posti auto scoperti. Le famiglie potranno così recarsi in tutta comodità a fare la spesa nel punto vendita, aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8 alle 20.