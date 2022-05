Fiamme in una ditta a Isso, brucia il motore di un macchinario - BergamoNews

Romano di Lombardia. Tanta paura ma nulla di grave nell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì in un’azienda della bassa bergamasca. I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari del distaccamento di Romano di Lombardia sono infatti intervenuti per domare un incendio all’interno di una azienda a Isso, in via Largo Fornace. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 e i vigili del fuoco, raggiunta l’azienda, hanno prima concorso a spegnere le fiamme, poi hanno iniziato la bonifica della struttura dal fumo. I danni si sono limitati ad un motore di un macchinario interno e i due feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo.