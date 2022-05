Deaflympics, l'Italia della bergamasca Galbusera vola in finale nel torneo di volley femminile - BergamoNews

La finale alle Deaflympics è diventata realtà per la Nazionale Italiana Sorde di volley femminile. La formazione capitanata dalla bergamasca Ilaria Galbusera ha infatti superato per 3-1 l’Ucraina in una semifinale al cardiopalma che regala alla delegazione tricolore la certezza di una medaglia.

Decise a ripetere il risultato ottenuto cinque anni fa, le ragazze di Glauco Sellan hanno subito impresso al match un ritmo elevato aggiudicandosi il primo set per 25-18, confermando così la condizione fisica che ha permesso loro di superare agevolmente il Brasile.

Nonostante la partenza sprint, il sestetto guidato da Galbusera ha dovuto far i conti con il ritorno dell’Ucraina la quale, con caparbietà e concentrazione, ha riaperto la sfida aggiudicandosi la seconda frazione di gioco per 25-20.

Una volta riordinate le idee, le azzurre sono tornate a prender in mano il pallino del gioco vincendo il terzo set per 25-17 e combattendo punto su punto nel quarto deciso soltanto nel finale dopo che l’Italia si è trovata a condurre per 23-19.

Costretto a far i conti con la rimonta delle ucraine, il team tricolore non si è perso d’animo e, complice le giocate di Luana Martone, ha chiuso i conti sul 27-25 dando così il via alla festa che ha coinvolto l’intera “Fundação Marcopolo” di Caxias do Sul.

“Riconfermarsi cinque anni dopo significa che siamo ancora sulla strada giusta e che questo anno di lavoro ha dato i suoi frutti – ha spiegato nel dopo gara la direttrice tecnica Loredana Bava -. Ho capito che ce l’avremmo fatta quando ho visto che punto su punto l’Italia non mollava, anche se l’Ucraina ha resistito a lungo”.

Il prossimo scoglio per Galbusera e compagne sarà rappresentato dalla Turchia che scenderà in campo venerdì 13 maggio per un remake della finale dei Mondiali 2021 che vide le asiatiche imporsi 3-2: “Sicuramente l’entusiasmo di oggi ci darà una mano perché battere l’Ucraina non era così scontato e sono certa che questa vittoria ci caricherà a dovere per una sfida che stavolta vogliamo far nostra”.

Rammarico invece per la Nazionale maschile che in semifinale si è dovuta arrendere per 3-0 alla Turchia al termine di un incontro combattuto soltanto nelle ultime fasi.

La squadra che annovera fra le proprie fila anche il bergamasco Alessandro Rivellini ha infatti perso i primi due set con il punteggio di 25-17 prima di riscattarsi nel corso del terzo deciso in extremis e chiuso con il parziale di 25-23.

“Capisco la loro delusione perché dopo il bronzo conquistato ai Mondiali volevamo fare un passo in più e migliorare il nostro standard e ci sarebbe servito per aumentare anche il nostro livello di fiducia – ha spiegato il direttore tecnico Diego Pieroni -. Dove abbiamo sbagliato? A parte qualche battuta, l’approccio con la partita non è stato buono, poi in corsa abbiamo aggiustato delle cose e il rimpianto è proprio questo, che nel terzo set avevamo forse capito come giocarcela. Va anche riconosciuto che la Turchia è molto più forte dell’anno scorso. Ma è proprio da quello che abbiamo fatto vedere nell’ultimo set che dobbiamo ripartire per puntare a tornare sul podio”.

Rivellini e compagni si appresteranno ora a giocare la finale per il terzo posto con la Francia nella quale punteranno ad agguantare il gradino più basso del podio.