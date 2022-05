Caldo e soleggiato su tutta la Lombardia - BergamoNews

Gabriele Galastro ha steso le previsioni meteo sulla Lombardia per il bollettino ufficiale, emesso giovedì 12 maggio 2022 alle 5, del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Tra oggi e questo fine settimana, un promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo prevalentemente caldo e soleggiato, anche se non mancherà qualche fenomeno di instabilità sui rilievi.

Giovedì 12 maggio 2022



Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo soleggiato col transito di innocue velature a tratti anche compatte.

Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.

Venerdì 13 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo generalmente poco nuvoloso.

Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Alpini possibili locali rovesci o temporali in traslazione sui rilievi Prealpini, in pianura cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Temperature: Minime comprese tra 14 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26 e 29°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.

Sabato 14 maggio 2022

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso.

Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Alpini e Prealpini possibili rovesci o temporali in locale sconfinamento nelle limitrofe pianure, nel restante settore pianeggiante cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Temperature: Minime comprese tra 14 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-est, in quota venti deboli/moderati da sud-est.