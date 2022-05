BergamoScienza compie 20 anni: tra gli ospiti due Nobel, Andre Geim e Fraser Stoddart - BergamoNews

Bergamo. Sarà un’edizione speciale quella di BergamoScienza 2022, in programma dal 29 settembre al 16 ottobre: il festival taglia il traguardo dei vent’anni e vedrà tutti gli incontri in presenza. L’Associazione BergamoScienza ha presentato all’assemblea dei soci gli highlights del programma della XX edizione.

BergamoScienza, primo festival scientifico in Italia, ogni autunno trasforma la città nel palcoscenico della scienza che rende accessibile a tutti grazie alle voci più rappresentative della comunità scientifica internazionale, tra cui, a oggi, ben 32 Premi Nobel. Coinvolge un pubblico di tutte le età in diciotto giorni di conferenze, laboratori, spettacoli e tour virtuali alla scoperta del mondo che cambia: 2.395.921 le presenze in 19 edizioni, realizzate grazie anche all’aiuto di 39.849 volontari e oltre 400 scuole protagoniste.

Dopo l’edizione completamente digitale del 2020 e quella ibrida del 2021, quest’anno il festival e la città vogliono lanciare un segnale di ripresa: si riparte dalla scienza, insieme e in presenza, con un unico polo di aggregazione per tutti gli appassionati, che saranno accolti nella tensostruttura allestita in Piazzale degli Alpini, una delle novità pensate per questa edizione del ventennale.

Saranno ben due i Premi Nobel ospiti di quest’anno. Sir Andre Geim, Premio Nobel per la fisica nel 2010 (unico Nobel ad aver vinto anche il premio Ig Nobel nel 2000) per la scoperta del grafene e gli studi sulla sua applicazione, aprirà il festival giovedì 29 settembre e spiegherà a che punto sono gli studi sul materiale semiconduttore e quali potranno essere le frontiere del suo utilizzo. Ospite in chiusura del festival Sir Fraser Stoddart, Premio Nobel per la Chimica nel 2016 per la progettazione e la sintesi di macchine molecolari, sofisticati congegni dalle dimensioni di un miliardesimo di metro destinati a essere protagonisti di una nuova rivoluzione industriale con un gran numero di future applicazioni, dai materiali intelligenti alla somministrazione mirata di medicinali.

Attualmente in programma il concerto del violinista e direttore d’orchestra Gidon Kremer noto a livello internazionale per una grande tecnica d’esecuzione unita a un’interpretazione sempre meditata e ad un repertorio che spazia dal classico all’avanguardia. Kremer è stato vincitore dei concorsi Čajkovskij di Mosca e Paganini di Genova, ed è fondatore della Kremerata Baltica, un’orchestra composta da giovani strumentisti provenienti da Estonia, Lituania e Lettonia.

Alcune delle conferenze in programma

Ricorrono quest’anno i 200 anni dalla nascita di Gregor Mendel, il padre della genetica moderna, che per compiere i suoi esperimenti coltivò e analizzò per sette anni circa 28.000 piante di piselli. Le sue ricerche si tradussero in tre generalizzazioni oggi conosciute come “leggi dell’ereditarietà di Mendel”. Delle sue scoperte, del progresso negli studi di genetica e del futuro di questa branca della biologia parleranno: Rodolfo Costa, docente di Genetica e Neurobiologia all’Università di Padova, impegnato nella realizzazione e caratterizzazione di modelli di patologie mitocondriali nel moscerino della frutta; Guido Barbujani, docente di genetica all’Università di Ferrara e autore di diversi studi sul DNA umano, anche antico, che hanno dimostrato come il concetto di razza non rappresenti adeguatamente la diversità umana; e Michele Morgante, docente all’Università di Udine e Direttore Scientifico dell’Istituto di Genomica Applicata che insieme al suo gruppo di ricerca ha posto le basi per una serie di approcci di analisi genetiche oggi largamente usate nella ricerca sui genomi delle piante.

Di sviluppo parlerà anche Steve Mithen, archeologo dell’University of Reading nel Regno Unito, teorizzatore della cognitive fluidity, il modello che avrebbe portato il cervello dei primati a svilupparsi fino all’homo sapiens sapiens, e autore del volume The Singing Netherlands in cui ha indagato la propensione del genere umano per la musica facendola risalire sin alla preistoria.

Dall’infinitesimamente piccolo all’infinitamente grande. La sete di conoscenza del genere umano ci spinge a studiare l’universo con sempre più ambizione: ne è un ottimo esempio la missione dell’Agenzia Spaziale Europea che a febbraio 2020 ha lanciato nello spazio “Solar Orbiter”, un satellite con il compito di avvicinarsi al Sole come mai è stato fatto prima. A spiegare la missione saranno il fisico Marco Velli, principal investigator dell’University of California con il compito di monitorare la missione e Marco Romoli, astrofisico dell’Università di Firenze che con il suo team ha realizzato il coronografo Metis a bordo della sonda spaziale.

Di spazio si parlerà anche con l’astronoma Linda Tacconi del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) di Garching, in Germania. A lei il compito di raccontare l’origine delle galassie e della via lattea. L’astronoma Elisabetta Dotto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, porterà il pubblico alla scoperta di DART, il satellite Nasa ora nello spazio per raccogliere i dati che permetteranno di verificare la possibilità, in futuro, di modificare l’orbita di un asteroide.

Spazio alla medicina con Gregory A. Petsko, biochimico e docente dell’University of Brandeis di Boston, che da anni studia i processi biochimici alla base di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, il Parkinson e la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Di lotta al cancro parlerà invece Laurie H. Glimcher, presidente e CEO del Dana-Farber Cancer Institute e docente ad Harvard, autrice di studi sull’immunoterapia come strumento di cura dei tumori.

Sarà affrontato anche uno tra i temi più urgenti del nostro tempo: la crisi climatica. Lo farà Vaclav Smil, professore emerito della University of Manitoba in Canada e uno dei pensatori contemporanei più amati da Bill Gates. Smil è considerato un esperto di livello mondiale sul rapporto tra fonti di energia e civiltà umane e racconterà – dati alla mano – perché la transizione ecologica verso le fonti rinnovabili è forse l’impresa più difficile – ma anche più urgente – mai affrontata dall’umanità.

Duecento anni fa veniva decifrata la Stele di Rosetta, rinvenuta nel 1799 durante la Campagna d’Egitto di Napoleone e decifrata dopo lunghi studi nel 1822. Un momento di svolta per l’archeologia, che negli anni a venire ha conosciuto un forte sviluppo e oggi può contare su tecnologie di analisi sempre più avanzate. A raccontare le nuove frontiere dell’archeologia sarà Marcella Frangipane, archeologa dell’Università La Sapienza di Roma.

Dopo due anni difficili in cui l’affidabilità della scienza e in particolar modo della medicina è stata messa in dubbio, la filosofa Gloria Origgi del Centre national de la recherche scientifique di Parigi rifletterà insieme al pubblico sul rapporto tra i fatti e l’incertezza, nella scienza come nella vita.

Di pensiero strategico e bias cognitivi parlerà Oliver Sibony, docente all’École des hautes études commerciales de Paris (HEC) e co-autore di diversi studi con il premio Nobel Daniel Kahneman, specializzato nel pensiero strategico e nella progettazione dei processi decisionali.

Infine, Marco Annoni, ricercatore, autore e divulgatore di bioetica ed etica della scienza del CNR – Centro Nazionale delle Ricerche, sarà protagonista dell’incontro “Uno contro tutti” e risponderà alle domande delle ragazze e dei ragazzi di WeScience e Visonary Bergamo su come una nuova disciplina scientifica – quella dell’altruismo efficace – ci possa “aiutare ad aiutare gli altri” in modo sempre più riuscito, massimizzando l’impatto che ognuno di noi può avere sulla comunità umana e sull’ecosistema.

In attesa della XX edizione del festival, i C.O.S.I. (Comitato Organizzativo Scienza e Innovazione) hanno ideato anche quest’anno un seguitissimo Pre Festival che si terrà fino a settembre, ogni lunedì dal vivo nella sede del BergamoScienceCenter e online sui canali social di BergamoScienza.

Tour virtuali

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, tornano anche quest’anno i tour virtuali che consentiranno al pubblico di scoprire posti solitamente poco accessibili, da luoghi di scienza e di cultura ad aziende del territorio che fanno dell’innovazione e della ricerca avanzata la loro cifra distintiva.

Laboratori

BergamoScienza si contraddistingue, da sempre, per il suo rapporto forte con le scuole e il loro coinvolgimento nelle numerosissime attività laboratoriali rivolte a giovani e giovanissimi. Anche per quest’anno sono previsti laboratori in presenza e online.

Scuola e Ricerca in Piazza

Fin dai suoi esordi, il festival ha avuto come obiettivo primario il coinvolgimento delle scuole, per consentire a ragazzi e bambini di avvicinarsi alle materie scientifiche e appassionarsi allo spettacolo della scienza. Numerose le classi di ogni ordine e grado che nel corso degli anni hanno aderito al festival, offrendo tante idee, laboratori e giochi capaci di rivelare a grandi e piccoli il lato più insolito e curioso della scienza. Il sapere scientifico ha permesso l’incontro e lo scambio di conoscenza tra le diverse generazioni, rendendo la Scuola in Piazza un luogo perfetto per imparare, divertirsi e fare divulgazione scientifica.

Per l’ottavo anno BergamoScienza porta le classi delle scuole di città e provincia in piazza. Nel primo weekend del festival, sabato 1 e domenica 2 ottobre, il Sentierone si animerà con una vera e propria fiera scientifica on the road, grazie ai 62 progetti fin ora presentati dai 47 istituti scolastici coinvolti.

Una novità riguarda, invece, il secondo weekend del festival: la Ricerca in Piazza si svolgerà sabato 8 e domenica 9 il Piazzale degli Alpini con exhibit e attività interattive presentate da giovani universitari e studiosi dei principali istituti di ricerca. Il pubblico potrà anche sfidarsi in giochi di ruolo realizzati su alcune delle tematiche presentate al festival.

Il nuovo consiglio direttivo di BergamoScienza

In occasione dell’Assemblea dei soci si è rinnovato anche il Consiglio Direttivo dell’Associazione BergamoScienza, in carica fino al 2026, che risulta così composto:

– i soci fondatori: Alessandro Bettonagli, Camera di Commercio di Bergamo nella persona del Presidente Carlo Mazzoleni, Confindustria Bergamo nella persona del Presidente Stefano Scaglia, Umberto Corrado, Gianvito Martino, Mario Salvi, Università degli studi di Bergamo nella persona del Rettore Sergio Cavalieri, Università Vita Salute San Raffaele nella persona del Rettore Felice Enrico Gherlone.

– i soci: Riccardo Cesarini (nuova nomina), Comune di Bergamo nella persona del Sindaco Giorgio Gori, Annaflavia D’Amelio Einaudi (nuova nomina), Raffaella Giavazzi (nuova nomina), Susanna Pesenti (nuova nomina), Enrico Seccomandi, Bernardo Sestini (nuova nomina).

– invitati permanenti: Andrea Moltrasio past president, Raffaella Ravasio past president, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, WeScience – comitato giovani Associazione BergamoScienza