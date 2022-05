Uil Trasporti, Giacomo Ricciardi confermato segretario - BergamoNews

Bergamo. Giacomo Ricciardi è stato confermato alla guida della Uil Trasporti di Bergamo: con lui, in segreteria, Francesco Gioia, Giancarlo Boezio e Mauro Noris.

È il risultato dell’undicesimo congresso territoriale della categoria, svoltosi mercoledì 11 maggio all’Antico Borgo La Muratella di Cologno al Serio.

Un appuntamento durante il quale la Uil Trasporti ha anche tracciato la propria visione, figlia di due anni di pandemia: “Il sindacato si è trasformato, adattandosi e rendendosi flessibile per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle aziende che, nel mezzo di una situazione economica mai vista prima, continuavano a chiedere aiuti economici, ristori, solo in parte gestiti dai continui nuovi decreti.. ma che si tramutavano costantemente in continue richieste di aperture di cassa integrazione, alcune anche utilizzate in modo non sempre corretto – ricorda Ricciardi – Ed ora, quando sembra che ci si avvicina alla fine della pandemia ci troviamo con una situazione geopolitica drammatica, una guerra alle nostre porte che speriamo, non varchi i confini”.

“Finalmente negli ultimi due anni si sono visti rinnovare i contratti di lavoro di molti dei nostri settori – continua il segretario – Multiservizi, merci e logistica, igiene ambientale, mobilità, attività ferroviarie e ultimo, ma solo in ordine di tempo, quello del Trasporto Pubblico Locale. Erano mediamente scaduti da più di 5 anni e queste tempistiche non le accetteremo più. Chiediamo un impegno da parte di tutti per far rispettare le normali scadenze contrattuali. La maggior parte dei rinnovi ha riguardato solo il lato economico, perchè ancora troviamo muri nella controparte per parlare di quello normativo”.

Durante la giornata è stato ricordato anche l’operato degli ultimi anni della categoria, sottolineando in particolare il risultato dell’elezione nella Rsu di Atb.