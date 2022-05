"Sacrae Scenae", il festival di Ardesio unico al mondo sbarca a Roma - BergamoNews

Roma. Una visita in Senato e la presentazione della terza edizione del festival Cinematografico Internazionale “Sacrae Scenae”. Così, un nutrito gruppo di bergamaschi, ha raggiunto la capitale per raccontare, alla presenza di Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia, in una conferenza stampa che si è tenuta martedì alle 18, un evento unico al mondo, quello appunto di una rassegna cinematografica sulla devozione popolare, ovvero su quella saggezza che nasce da un insieme di valori, credenze, attitudini e espressioni desunte dalla religione cattolica, ambito privilegiato di dialogo tra vangelo e culture.

Organizzato da Vivi Ardesio con la direzione artistica dell’associazione culturale Cinema e Arte e con promotori Comune di Ardesio e Pro Loco Ardesio e in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio Martire di Ardesio, si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022. La terza edizione che sarà accompagnata dal raggiungimento di uno degli ambiziosi obiettivi del comitato promotore, ovvero la realizzazione di una Cineteca, o mediateca, che accoglierà tutti i film giunti in concorso per poter stimolare, in futuro anche la ricerca e la nascita di un centro ricerche sulla devozione popolare.

Il bando per candidarsi alla selezione dei film che saranno proiettati durante la terza edizione del festival è già aperto e scadrà il 15 maggio 2022. Potranno essere presentati corti, medio e lungometraggi e film d’animazione che raccontano di tradizioni legate alla devozione popolare. Anche per il 2022 saranno diversi i premi assegnati: oltre al vincitore assoluto che riceverà il Campanile d’Oro e alle menzioni d’onore assegnate dalla Giuria del Festival, presieduta da Nicola Bionda, vi sarà il premio della Giuria popolare, presieduta da Umberto Zanoletti.

“Ho avuto il grande piacere di ospitare in Senato la presentazione della terza edizione del Festival Cinematografico Internazionale Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival, – ha spiegato Alessandra Gallone – un’iniziativa bergamasca ma unica al mondo che attrae opere da ogni luogo mettendo al centro la devozione e la spiritualità.. Il Festival si svolgerà ad Ardesio in provincia di Bergamo da venerdì 26 a domenica 28 agosto”.