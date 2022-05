Revenge porn, Belotti (Lega): "Donne in falsi annunci erotici, norme per impedirli" - BergamoNews

“A seguito di ulteriori casi di donne che si ritrovano protagoniste di annunci a sfondo erotico contro la loro volontà e senza saperlo, ho presentato una mozione in Parlamento al fine di richiedere l’obbligatorietà del documento di identità per procedere all’iscrizione dei relativi siti”. Lo dichiara il deputato bergamasco della Lega, Daniele Belotti.

“L’ultimo sconvolgente caso in Toscana – spiega – dove un uomo, ora accusato di atti persecutori, aveva iscritto la sua ex fidanzata a ben dodici siti erotici per vendicarsi del fatto che lei lo avesse lasciato. La totale assenza di normativa sulla pubblicazione di annunci simili, infatti, fa sì che spesso le donne siano vittime inconsapevoli di vendette sentimentali o, addirittura, scherzi di pessimo gusto e lesivi della dignità. La Lega – conclude – è da sempre in prima linea contro il revenge porn: con il Codice rosso è stato fatto il primo grande passo, ora è necessario intervenire anche sulla prevenzione del reato”.