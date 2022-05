Radici Group, l'utile netto è di 150milioni: "Fondamentale continuare ad investire" - BergamoNews

Bergamo. Un fatturato di 1.508 milioni di euro generato da oltre 30 siti tra produttivi e commerciali in Europa, Asia e America: RadiciGroup chiude l’esercizio 2021 con risultati positivi, nonostante le difficoltà legate agli strascichi della pandemia e, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, ai vertiginosi aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia.

Il Gruppo – guidato dai fratelli Angelo, Maurizio e Paolo Radici – ha continuato a perseguire la strategia di focalizzazione sui core business considerati strategici e sinergici quali la chimica del nylon, i tecnopolimeri e le soluzioni tessili avanzate, introducendo anche novità dal punto di vista dell’offerta con la nuova linea di dispostivi di protezione individuale per la protezione della persona in ambito medico e industriale.

L’EBITDA ha raggiunto i 268 milioni di euro e l’utile netto di esercizio è pari a 150 milioni di euro.



“I numeri registrati nel 2021 – commenta Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup – sono stati buoni, sicuramente molto difficili da ripetere, anche se l’incremento del fatturato è dovuto più che altro ad un effetto “aumento prezzi” conseguente all’impennata dei costi di materie prime ed energia. Abbiamo comunque dimostrato grande capacità di reazione, cogliendo opportunità che, grazie al contributo dei nostri collaboratori a tutti i livelli, siamo riusciti a valorizzare con estrema velocità. Il 2022 si è aperto con grandi difficoltà, non solo per noi, ma per tutto il mondo dell’industria di fronte alle incertezze dovute alla delicata situazione geopolitica internazionale. Questo non consente di fare previsioni sull’andamento dei costi, in particolare di energia e gas, che in un’azienda come la nostra incidono sia a livello di materie prime, sia di costi di trasformazione. Noi imprenditori ci troviamo a gestire situazioni dove la programmazione di medio-lungo termine risulta pressoché impossibile. In questo contesto, la seconda parte del 2022 rimane di grande preoccupazione, soprattutto se non cambiano le variabili negative relative a guerra, costi del gas e dell’energia. Possiamo però contare sulle nostre persone che, anche in un contesto così avverso, stanno lavorando con grande impegno, flessibilità e spirito di adattamento”.

Nonostante questa situazione, per il Gruppo resta fondamentale continuare ad investire.

“Nel 2021 il Gruppo ha investito 53 milioni di euro – sottolinea Alessandro Manzoni, CFO di RadiciGroup – finanziati dal cash flow senza alcun impatto sulla situazione finanziaria che risulta positiva e ulteriormente migliorata rispetto al 2020, così come tutti gli indicatori patrimoniali”.

Inoltre nel 2022, sebbene la complessità del periodo, gli azionisti del Gruppo hanno proseguito con un significativo piano di investimenti con l’obiettivo di rafforzare la presenza di RadiciGroup nei mercati globali e incrementarne la competitività.

Va in questa direzione l’acquisizione del business Engineering Plastics di Ester Industries Ltd., società con sede in India specializzata da decenni nella produzione di tecnopolimeri e quotata alla Bombay Stock Exchange. Il Gruppo ha investito in questa operazione circa 35 milioni di euro al fine di perseguire la strategia di internazionalizzazione della propria business area High Performance Polymers.

“L’India è un mercato in cui è necessario essere fortemente presenti per intercettare la crescita in settori che richiedono catene produttive corte e reattive – ha sottolineato Maurizio Radici, Vicepresidente e COO di RadiciGroup – La strategia della business area High Performance Polymers si è basata fin dagli inizi sull’approccio di essere il più vicino possibile ai clienti localmente, per offrire non solo prodotti ma anche servizi puntuali ed efficienti e, in una logica di prossimità, vicino alle loro realtà industriali. Oggi l’attività nel compounding rappresenta un terzo del fatturato totale del Gruppo e ha permesso al nome Radici di farsi conoscere in tutto il mondo”.

Si tratta di un investimento industriale rilevante a fronte del quale Ester Industries Ltd cederà i suoi principali asset tra cui: l’area industriale di nuova costruzione nella città di Halol (Gujarat), nel Nord Ovest dell’India, le linee di compound, laboratori R&D, contratti con clienti/fornitori nonché il principale brand di riferimento ESTOPLAST che racchiude diverse tipologie di compound utilizzati soprattutto nel mercato Elettrico/Elettronico.

“L’operazione– ha aggiunto Luigi Gerolla, CEO di RadiciGroup High Performance Polymers – consente a RadiciGroup di potenziare ulteriormente la propria presenza nel mercato indiano grazie anche a uno stabilimento produttivo di proprietà che andrà ad aggiungersi alla consolidata presenza commerciale. Questo sito, unitamente a quello in costruzione in Cina, è un

ulteriore “tassello” per rafforzare l’impronta del Gruppo nel continente asiatico e coglierne il potenziale di crescita”.

RadiciGroup, attraverso la sua divisione High Performance Polymers, è presente in India dal 2006 con la società commerciale Radici Plastics India Pvt. Ltd. che ha visto una crescita regolare negli anni. A seguito di questa operazione il fatturato complessivo per il mercato indiano potrà raggiungere oltre 50 milioni di euro aprendo nuove opportunità di sviluppo e di crescita per tutta la divisione High Performance Polymers.

RADICIGROUP

Con circa 3.000 dipendenti, un fatturato di 1.508 milioni di euro nel 2021 e un network di unità produttive e sedi commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate, tra cui filati in nylon, filati in poliestere, filati provenienti da recupero e da fonti bio, non tessuti e dispositivi di protezione in ambito sanitario e industriale. Prodotti realizzati grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e all’integrazione verticale nella filiera della poliammide, sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: Automotive – Elettrico/Elettronico – Beni di consumo – Abbigliamento – Arredamento – Edilizia – Elettrodomestici – Sport. Alla base della strategia di RadiciGroup, forte attenzione all’innovazione, alla qualità, alla soddisfazione dei clienti e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale. Con le sue macro Aree di Business – Specialty Chemicals, High Performance Polymers e Advanced Textile Solutions – RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia (GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).