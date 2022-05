Radici Group acquisisce in India l’area Engineering Plastics di Ester Industries Ltd - BergamoNews

Bergamo. Continua e si rafforza la strategia di internazionalizzazione di Radici Group: attraverso la sua divisione High Performance Polymers – realtà multinazionale in grado di produrre e fornire su scala mondiale tecnopolimeri a base poliammide, poliestere e altri materiali – il Gruppo ha investito circa 35 milioni di euro per l’acquisizione del business Engineering Plastics di Ester Industries Ltd., società indiana fondata nel 1985 dalla famiglia Singhania oggi quotata alla Bombay Stock Exchange.



Ester Industries Ltd., oltre al business dei tecnopolimeri, è fortemente presente nel settore del film per packaging, attività che intende proseguire e rafforzare.

High Performance Polymers è una delle business area in cui opera RadiciGroup (le altre sono Specialty Chemicals e Advanced Textile Solutions), Gruppo guidato dai fratelli Angelo, Maurizio e Paolo Radici, terza generazione di una famiglia imprenditoriale che, in oltre 80 attività, ha saputo trasformare un piccola azienda italiana in un colosso industriale capace di offrire a livello globale prodotti innovativi e con elevate caratteristiche tecniche, realizzati nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

“L’India è un mercato in cui è necessario essere fortemente presenti per intercettare la crescita in settori che richiedono catene produttive corte e reattive – ha sottolineato Maurizio Radici, Vicepresidente e COO di RadiciGroup – La strategia della business area High Performance Polymers si è basata fin dagli inizi sull’approccio di essere il più vicino possibile ai clienti localmente, per offrire non solo prodotti ma anche servizi puntuali ed efficienti e, in una logica di prossimità, vicino alle loro realtà industriali. Oggi l’attività nel compounding rappresenta un terzo del fatturato totale del Gruppo e ha permesso al nome Radici di farsi conoscere in tutto il mondo”.

“L’operazione– ha aggiunto Luigi Gerolla, CEO di RadiciGroup High Performance Polymers – consente a RadiciGroup di potenziare ulteriormente la propria presenza nel mercato indiano grazie anche a uno stabilimento produttivo di proprietà che andrà ad aggiungersi alla consolidata presenza commerciale. Questo sito, unitamente a quello in costruzione in Cina, è un ulteriore “tassello” per rafforzare l’impronta del Gruppo nel continente asiatico e coglierne il potenziale di crescita; completa inoltre la strategia di internazionalizzazione del gruppo”.

Il sito produttivo acquisito sarà operativo a inizio anno 2023, a seguito delle varie attività di trasferimento dei beni materiali e immateriali.

L’accordo è stato finalizzato con il supporto di LCA Studio Legale, AZB Partners e Deloitte.

“Per noi si tratta di un investimento industriale rilevante – ha dichiarato Danilo Micheletti, COO di RadiciGroup High Performance Polymers – a fronte del quale Ester Industries Ltd cederà i suoi principali asset tra cui: l’area industriale di nuova costruzione nella città di Halol (Gujarat), nel Nord Ovest dell’India, le linee di compound, laboratori R&D, contratti con clienti/fornitori nonché il principale brand di riferimento ESTOPLAST che racchiude diverse tipologie di compound utilizzati soprattutto nel mercato Elettrico/Elettronico”.

Molti dei prodotti commercializzati da Ester Industries Ltd. sono infatti approvati e certificati UL94, standard di riferimento per testare la sicurezza sull’infiammabilità dei materiali polimerici.

“Da tempo volevamo consolidare la nostra presenza in un mercato fortemente in crescita come quello indiano– ha detto Cesare Clausi, Global Sales Director di RadiciGroup High Performance Polymers – In questo modo abbiamo la possibilità di potenziare tutte le attività di Radici Plastics India in un nuovo sito produttivo, con il pieno supporto di un partner locale attivo nel settore dei tecnopolimeri già da decenni, creando anche sinergie sul fronte R&D, sales&marketing e supporto tecnico con la nostra struttura globale. In questi anni siamo diventati fornitori di riferimento principalmente nel settore automotive: intendiamo confermare ai nostri clienti che oggi più di ieri siamo attrezzati a nuove sfide sui mercati globali”.

Con l’acquisizione del ramo tecnopolimeri di Ester Industries Ltd., RadiciGroup High Performance Polymers diventa anche un partner significativo nel mercato asiatico per clienti del mondo Elettrico/Elettronico e Lighting.

“Siamo in India dal 2006 – ha affermato Silvio Dorati, Managing Director India di RadiciGroup High Performance Polymers – e questa esperienza ci è servita per conoscere il mercato locale che ci ha premiato con una crescita regolare negli anni. Siamo onorati che Ester Industries Ltd. abbia scelto RadiciGroup per dare continuità al business dei tecnopolimeri nel quale la società indiana ha un’esperienza consolidata e pluriennale. A seguito di questa operazione puntiamo al raggiungimento di un fatturato complessivo per il mercato indiano superiore ai 50 milioni di euro. Siamo certi che emergeranno nuove opportunità di sviluppo e di crescita per tutta la divisione High Performance Polymers”.

RadiciGroup High Performance Polymers è una realtà multinazionale in grado di produrre e fornire tecnopolimeri (a base poliammide, poliestere e altri materiali) su scala mondiale, grazie a un network commerciale presente in tutti i continenti e un’attività di ricerca e sviluppo sempre più attenta ai polimeri ad elevante prestazioni. I prodotti dell’area High Performance Polymers di RadiciGroup trovano applicazione principalmente nei seguenti settori: automotive, elettrico-elettronico, water management, beni di consumo e industriale. La Business Area nel 2021 ha registrato 509 milioni di euro di fatturato.

Ester Industries Ltd.: Ester Industries Limited è una società per azioni costituita nel 1985 dalla famiglia Singhania. È uno dei principali produttori indiani di pellicole in poliestere, tecnopolimeri e polimeri speciali, con un track record di sviluppo continuo di prodotti nuovi e innovativi per clienti in tutto il mondo. Ester Industries dispone di impianti di produzione all’avanguardia a Khatima e Sitarganj nell’Uttarakhand con una capacità di 67.000 ton/anno di resina poliestere, 57.000 ton/anno di film di poliestere, 30.000 ton/anno di polimeri speciali e 16.500 ton/anno di tecnopolimeri. L’azienda attualmente esporta circa il 30% della sua produzione di pellicole in poliestere con una rete di vendita e distribuzione in più di 56 paesi in tutto il mondo, con conseguente forte relazione con i clienti. I polimeri speciali sono prodotti principalmente per gli Stati Uniti e altri mercati esteri.