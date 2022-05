Publifarm e Alturas: siglata la partnership in occasione di Venditalia 2022 - BergamoNews

Insieme per trovare le soluzioni più innovative. Publifarm e Alturas, due realtà di spicco nel campo del mondo digital, uniscono le proprie competenze per offrire al cliente un’ampia gamma di soluzioni integrate e andare incontro a diverse esigenze con soluzioni mirate e complete. La partnership strategica viene suggellata in occasione di Venditalia, la fiera internazionale dedicata al vending che si tiene a Milano dall’11 al 14 maggio 2022. L’edizione 2022, a Fieramilanocity, si preannuncia particolarmente ricca: tutti gli spazi espositivi previsti all’interno del polo fieristico sono stati infatti venduti.

Publifarm, agenzia di comunicazione bergamasca nata nel 2004, ha fatto del coraggio di osare il proprio marchio di fabbrica. Il suo è il mix perfetto di metodo, strategia e creatività, con il quale sviluppa progetti crossmediali che creano valore per ogni cliente. Con un team di 25 creativi e un fatturato in costante crescita, ha recentemente ricevuto importanti riconoscimenti come “Leader della Crescita” da Statista e Il Sole 24 Ore e “Campioni della Crescita” secondo La Repubblica Affari & Finanza, oltre a numerosi premi per i suoi progetti creativi.

Se la creatività e il marketing strategico sono i punti di forza di Publifarm, Alturas si distingue per il know-how in diversi settori dell’Information and Communication Technology. Con sede in provincia di Verona, da oltre 25 anni si occupa di far crescere le PMI attraverso lo sviluppo tecnologico e la conoscenza degli strumenti, con progetti gestionali avanzati, progettazione di applicazioni personalizzate, infrastrutture hardware e software all’avanguardia e sicure.

Gli strumenti digitali personalizzati nella gestione del vending rappresentano il cavallo di battaglia di Alturas, in particolare i software gestionali e le applicazioni per il vending Mophas e Vendinguard. Publifarm, d’altro canto, si occupa e si è occupata in passato di progetti di comunicazione per brand legati al mondo del caffè, del vending e del packaging. Per questa ragione Alturas e Publifarm hanno scelto di presentarsi insieme a Venditalia 2022 con uno stand in comune, proponendo ai visitatori della fiera le proprie competenze integrate.

“Per Publifarm la partecipazione con Alturas a Venditalia è un trampolino di lancio importantissimo per penetrare un mercato che offre grandi possibilità di sviluppo” dichiara Nicola Pavesi, CEO e founder di Publifarm. “Innovazione, sostenibilità e digitale sono i nuovi trend del mondo del vending: siamo pronti a collaborare con le aziende leader del settore con i nostri servizi di comunicazione”.

“Venditalia è il più importante appuntamento internazionale della distribuzione automatica e noi vi partecipiamo, dal 2015, portando innovazione” dichiara Giovanni Pizzoli, CEO di Alturas. “Consolidiamo la partnership con Publifarm presentandoci insieme a questo evento perché siamo convinti che, nella gestione aziendale, sia fondamentale affiancare all’innovazione tecnologica una comunicazione efficace attraverso i nuovi mezzi digitali e non solo.”

Lo stand realizzato da Publifarm per la fiera simboleggia questa sinergia tra le due realtà, attraverso la congiunzione dei due colori istituzionali delle due aziende, il blu per Publifarm e il rosso per la divisione vending di Alturas. Al centro, il claim rappresentativo della collaborazione strategica: “Insieme per trovare le soluzioni più innovative”. Tra i servizi principali messi in campo dalle due aziende spiccano per Publifarm la comunicazione integrata, i social media, il marketing e l’attività di consulenza strategica, per Alturas la business intelligence, la telemetria e la gestione della manutenzione.

Per Publifarm e Alturas sarà l’occasione perfetta per farsi conoscere con la propria offerta integrata, offerta che in futuro darà vita a progetti sempre più variegati.