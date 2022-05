Milan-Atalanta, San Siro tutto esaurito: rischio di tifosi rossoneri anche tra i bergamaschi - BergamoNews

Oltre allo spettacolo sul campo, Milan-Atalanta di domenica (alle 18) offrirà anche una cornice di pubblico mozzafiato. San Siro infatti sarà tutto esaurito per la il big match della 37esima giornata che potrebbe essere decisivo da un parte (quella rossonera) per lo Scudetto, dall’altra (quella nerazzurra) per la corsa all’Europa.

Dopo che nei giorni scorsi erano stati polverizzati i biglietti dei settori riservati ai tifosi di casa, lanciatissimi per la possibile vittoria del campionato a scapito dei cugini interisti, secondi in classifica, nel giro di poche ore sono andati a ruba anche i tagliandi del settore ospiti. Dove però potrebbero esserci anche sostenitori di casa.

I biglietti del terzo anello verde-Away Fan (con 4.109 posti di capienza) a disposizione dalle 10 di lunedì al prezzo di 9 euro, erano in vendita solo nei punti Vivaticket e non online, ma soprattutto per procedere all’acquisto non era necessario essere titolari di tessera del tifoso. Ciò significa che chiunque avrebbe potuto comprarli, anche i milanisti che non erano riusciti a trovarli nei posti a loro dedicati.

Una situazione che ha creato parecchio malcontento tra i bergamaschi, visto che in molti hanno dovuto rinunciare alla trasferta milanese non avendo fatto in tempo a trovare il tagliando.

Non si esclude inoltre che domenica ci possano essere attimi di tensione sugli spalti, con i rivali rossoneri (tra l’altro gemellati con i bresciani) “infiltrati” tra i bergamaschi.