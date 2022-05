Luchsinger, da quasi 60 anni i migliori sensori e strumenti di misurazione per le aziende - BergamoNews

Da decenni, Luchsinger fornisce tutti gli strumenti di misurazione elettronica e sensori delle migliori marche a diversi settori, dall’automotive, all’industria del vetro, passando per il settore aerospaziale e medicale. L’obiettivo è essere l’unico interlocutore per ogni azienda, per questo supporta i suoi clienti durante tutto il processo di prevendita e post vendita.

Fondata nel 1963 dall’Ing. Franco Luchsinger, la società familiare fornisce strumentazioni di misura innovativa con elevate prestazioni. L’esperienza maturata dai suoi professionisti, unita ad una costante ricerca e all’attenta selezione dei fornitori, permette a Luchsinger di essere un vero e proprio valore aggiunto per tutti i clienti.

Queste capacità e competenze hanno permesso all’azienda di Curno di essere certificata ISO sin dal 1996 e di essere partner e distributore italiano ufficiale di quasi 20 leader mondiali nella produzione di strumenti di misura e di sensori di vario tipo.

Quali sono i prodotti che offre?

Luchsinger offre una vasta gamma di soluzioni di misurazione, dai sistemi per misure dimensionali come profilometri e micrometri fino a sistemi di lettura della qualità dell’aria.

Altro prodotto offerto dall’azienda bergamasca sono i trasduttori di posizione a filo, chiamati più comunemente sensori di posizionamento . Misurano il movimento lineare di un oggetto e sono la soluzione perfetta per diversi settori industriali con esigenze molto diverse tra di loro, come il settore automotive e quello medicale.

Infine, i laser scanner , strumenti che permettono di rilevare e misurare il profilo superficiale di moltissimi oggetti, senza che avvenga alcun contatto con la superficie che si vuole misurare.

Se sei alla ricerca di un sensore induttivo , un sensore capacitivo o sensori e sistemi di misurazione di altre tipologie, i professionisti di Luchsinger sono a completa disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Luchsinger si trova a Curno, in via Bergamo 25, puoi contattarli al numero 035 462678, all’indirizzo mail info@luchsinger.it oppure tramite il modulo di contatto presente sul sito di Luchsinger.

