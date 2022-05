La finale di Coppa Italia, Noi siamo tutto o Flashdance? La tv dell'11 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 11 maggio Canale5 alle 21 trasmetterà in diretta la partita tra Juventus e Inter, finale di Coppa Italia. Il pre-partita comincerà alle 20.40 con il collegamento dallo stadio, le formazioni e i commenti prima dell’inizio del match.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Noi siamo tutto”. A causa di una malattia che le impedisce di uscire di casa, Maddy è diventata maggiorenne senza aver potuto vivere le esperienze di un’adolescente. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini di casa, intravede la possibilità di una nuova vita.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La famiglia”: Shaun e Lea decidono di annullare il matrimonio e “vivere il momento”, ma Shaun non è soddisfatto della soluzione trovata. Grazie all’aiuto di una piccola paziente, riesce a comunicare a Lea il suo disagio…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Italia1 alle 21.15 andrà in onda “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Lucky”; su La7D alle 21.30 “Tootsie”; su La5 alle 21.05 “Flashdance”; su Iris alle 20.55 “Molto forte, incredibilmente vicino”.

Rai5 alle 21.05 proporrà “Prima della prima – Anna Bolena” al teatro Carlo Felice di Genova per la regia del famoso baritono Alfonso Antoniozzi e la direzione di Sesto Quatrini. Opera in due atti di Gaetano Donizetti e Felice Romani sulla seconda moglie di Enrico VIII che, realizzato il sogno di potere, muore decapitata senza amore. Regia di Roberto Giannarelli. A seguire, dal Teatro alla Scala di Milano, “Salome” nell’allestimento firmato dal regista Damiano Michieletto. Sul podio il M° Riccardo Chailly. Nei panni della protagonista Elena Stikhina, tra gli altri interpreti Gerhard Siegel, Linda Watson, Wolfgang Koch, Attilio Glaser, Lioba Braun.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z – Il diabolico guerriero degli inferi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset