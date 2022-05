In arrivo a Bergamo altri 5,7 milioni per progetti sociali dal Pnrr - BergamoNews

Sono in arrivo a Bergamo altri 5.726.500 euro dal PNRR: l’annuncio è di poche ore fa, quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato la lista dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del bando sui progetti sociali. Tra questi ultimi spiccano, infatti, quelli presentati dal Comune di Bergamo, capofila dell’Ambito Bergamo (comprendente Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle), soggetto beneficiario di questa nuova parte di fondi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La nostra città – spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – sta cercando in ogni modo di sfruttare l’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: a pochi giorni dalla notizia del finanziamento di oltre 6,5 milioni per le #scuolenuove (denaro con il quale potremo progettare e realizzare la demolizione e ricostruzione della scuola Scuri del quartiere di San Paolo), è di grande significato l’annuncio del finanziamento destinato alle nostre Politiche Sociali. Si tratta, infatti, di fondi che vanno a irrobustire e migliorare i servizi che il Comune di Bergamo e i Comuni dell’Ambito di Bergamo destinano alle persone più fragili – anziani, disabili, care-giver, famiglie e persone in condizione di marginalità -, contribuendo alla costruzione di un sistema di welfare ancora più capillare ed efficace. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato, all’interno degli uffici del Comune di Bergamo, al conseguimento di questo finanziamento”.

Con il Decreto numero 98 del 9 maggio 2022, il Governo ha destinato una quota di fondi PNRR per favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Nel complesso, in tutta Italia, agli Ambiti territoriali e, attraverso di essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro.

Le risorse sono stanziate per il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, i percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo e stazioni di posta (Centri servizi).

“Sono molto contenta – commenta Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali – di quest’importante obiettivo che abbiamo raggiunto perché ci consentirà di rafforzare e innovare i settori principali dei Servizi sociali (le famiglie, gli anziani, i care giver, le persone con disabilità e quelle in condizione di marginalità) su cui, come Ambito e in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione con gli altri soggetti del Terzo Settore, lavoriamo con costanza da tempo. La tele assistenza, la domotica, gli interventi volti all’autonomie e alla self-efficacy delle persone con disabilità, ma anche quelli legati alla grave emarginazione e alla povertà che già sono nelle nostre linee di mandato, grazie a questo finanziamento potranno avere una migliore capillarità e un’ulteriore possibilità di azione attraverso proprio la realizzazione di progettualità che puntano soprattutto all’autosufficienza, all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle autonomie. Questo esito, inoltre, rappresenta anche un successo dal punto di vista delle collaborazioni in atto anche con gli altri Ambiti che compongono il Distretto, Valle Imagna – Villa d’Almè e Val Brembana, che ne escono valorizzate e rafforzate”.

I progetti presentati da Bergamo e ammessi a finanziamento PNRR

Tornando al finanziamento ottenuto da Bergamo, in particolare, si tratta di progettualità pluriennali suddivise in tre ambiti specifici di intervento che saranno realizzate dall’Ambito in partenariato con i principali stakeholder del territorio (Agenzie per la salute, Enti del terzo settore, Fondazioni etc.).

1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione rivolta ad anziani non autosuffucienti

3.211.500 euro

In questa linea di finanziamento sono compresi tre progetti:

KIDS STOP, progetto rivolto a sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. 211.500 euro

Obiettivo è rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

SILVER HOUSING, progetto rivolto a favorire l’autonomia degli anziani non autosufficienti. 2.460.000 euro

Obiettivo è prevenire l’inserimento in strutture degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza.

HOME CARE, progetto rivolto al rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità. 330.000 euro

Obiettivo è la costituzione di équipe professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la permanenza o il rientro a domicilio degli anziani dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata.

SERVIZIO SOCIALE E BURN OUT, progetto rivolto al rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out, svolto in partnership con Ambiti Valle Imagna – Villa d’Almè e Ambito Valle. 210.000 euro.

Obiettivo è rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e, in particolare, prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà.

2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità

715.000 euro

In questa linea di finanziamento è compreso DIVERSITY PRO, progetto rivolto alla costituzione di un’Unità di Valutazione, composta da figure tecniche multidisciplinari, e alla definizione, attraverso l’unità, del progetto di vita personalizzato per la persona con disabilità.

Obiettivo è la fornitura di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, con l’obiettivo di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso il supporto della tecnologia informatica.

3. Housing temporaneo e stazioni di posta per la marginalità sociale

1.800.000 euro

In questa linea di finanziamento sono compresi due progetti:

RIPARTIAMO DALLA CASA, progetto che prevede il coinvolgimento, nell’arco dei quattro anni, di circa 10 utenti, in prevalenza persone senza dimora. 710.000 euro

Obiettivo è la creazione di un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale, per i quali viene attivato un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse, volto al superamento dell’emergenza, e al rafforzamento delle risorse personali.

OLTRE I MARGINI, progetto rivolto a 300 persone/anno, prevalentemente senza dimora, ma anche richiedenti asilo che non accedono ai percorsi di protezione. 1.090.000 euro

Obiettivo è la creazione punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno. Oltre alle funzioni essenziali di segretariato e di servizio sociale, la Stazione di Posta sarà capace di fornire una presa in carico integrata e ospiterà anche funzioni in una logica di complementarietà rispetto a quanto già presente sul territorio. Tra queste: accompagnamento all’ottenimento della residenza anagrafica, fermo posta, consulenza giuridico-legale.