Grande successo per Cam il Mondo del Bambino alla fiera Toys di Milano - BergamoNews

Telgate. È appena terminata la fiera Toys Milano tenutasi l’8 ed il 9 maggio, uno dei più importanti eventi B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo, della prima infanzia e non solo.

Due giorni intensi e ricchi di stimoli per tutti partecipanti, che oltre a degli incontri puramente commerciali, hanno avuto l’occasione di mostrare le proprie collezioni agli operatori di settore.

Cam Il Mondo Del Bambino, nota azienda di Telgate, non si è fatta sfuggire questa occasione ed ha mostrato in anteprima alcuni prodotti che saranno oggetto delle prossime collezioni in uscita, riscuotendo molto successo tra tutti gli ospiti presenti.

Gianfranco Rho, presidente dell’azienda afferma: “L’economia mondiale sta vivendo uno dei suoi periodi più difficili, a causa principalmente dell’impoverimento del potere d’acquisto delle famiglie, del conseguente calo delle nascite e del notevole aumento del costo delle materie prime, per non parlare del Covid e della guerra tra Russia e Ucraina. Per la prima volta dopo 53 anni di attività non siamo molto ottimisti e sicuri di una veloce ripresa. Il nostro sentore è che ci vorrà ancora del tempo prima che si torni a un equilibrio di mercato che, per ovvie ragioni, non sarà mai più quello di un tempo. Inoltre, in questo momento di così grande difficoltà gli sforzi e gli investimenti da mettere in campo per potersi difendere ed essere competitivi nel mercato sono enormi, spesso senza la certezza di essere ripagati, tuttavia è necessario non fermarsi e continuare a combattere; per questo motivo continuiamo ad innovare e ad innovarci continuando ad offrire ai genitori solo il massimo della qualità italiana e della praticità per i propri bambini. Questo evento è stato per noi molto importante e l’ottimismo ed i complimenti da parte dei nostri clienti, ci hanno sicuramente dato fiducia e stimolato a continuare su questa strada.”

Parole concrete, dirette ma accompagnate anche da un pizzico di ottimismo quelle del presidente della Cam, un’azienda ormai nota in 75 paesi nel mondo e che come sempre riuscirà con competenza, professionalità e coerenza a superare questo periodo storico.