Deaflympics, l’Italia di Ilaria Galbusera supera il Brasile e approda in semifinale - BergamoNews

La Nazionale Italiana Volley Sorde si prepara a giocarsi una storica medaglia alle Deaflympics in corso a Caxias do Sul.

La formazione capitanata da Ilaria Galbusera ha infatti trionfato ai quarti di finale superando per 3-0 il Brasile e garantendosi così un posto in semifinale.

Nonostante le fatiche accumulate ventiquattr’ore prima contro gli Stati Uniti, le azzurre hanno messo in chiaro le proprie intenzioni superando le iniziali resistenze delle padrone di casa e vincendo il primo set per 25-16.

Il ritmo trovato da Galbusera e compagne ha consentito loro di allungare ulteriormente il divario nel corso della seconda frazione vinta per 25-12 e lasciare così spazio alle atlete che sinora hanno avuto modo di giocare meno.

L’ingresso di quest’ultime non ha cambiato l’andamento del match che ha visto le ragazze di coach Glauco Sellan imporsi anche nel terzo set per 25-10 e cogliere così il pass per la sfida con l’Ucraina.

“Il confronto con il Brasile è stato impari, è ormai chiaro che sia loro che il Messico sono nettamente inferiori alle altre partecipanti. Per il resto questo torneo è abbastanza equilibrato, però mi pare che Ucraina e Turchia abbiano qualcosa in più delle altre, ma noi ci proviamo – ha dichiarato il tecnico friulano nel dopo-gara -. Ci stiamo conoscendo sempre meglio, abbiamo fatto degli aggiustamenti, non so se saranno sufficienti per raggiungere la finale, ma per il momento io sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto, le cose che sto proponendo cominciano ad essere recepite e ad essere produttive. Sono contento anche per le ragazze della panchina che hanno messo la loro firma in questa Olimpiade perché dal punto di vista umano meritano quanto le titolari”.

Discorso simile anche per la Nazionale Maschile la quale ha travolto il Giappone per 3-0 e sarà ora chiamata ad affrontare in semifinale la Turchia.

Il sestetto tricolore che vede inserito anche il bergamasco Alessandro Rivellini è riuscito a condurre una partita particolarmente equilibrata che ha visto gli azzurri imporsi con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20.

“Il Giappone ha un gioco totalmente differente rispetto al gioco standard che siamo abituati a vedere in Europa, quindi direi che siamo stati bravi a non farla diventare una partita difficile – ha spiegato il commissario tecnico Matteo Zamponi -. Siamo stati puntuali nel rispettare il piano partita e così la gara è andata via liscia; commettiamo ancora qualche piccolo errore, ma ci stiamo lavorando per migliorarci ulteriormente”.

Felici per il traguardo raggiunto, gli azzurri avranno modo ora di affrontare i turchi con un’arma in più rappresentata da Valerio Aquilani il quale ha appena concluso il torneo di beach volley.

“La Turchia è un’avversaria di altissimo livello – ha commentato Zamponi – Ho visto la loro gara contro l’Ucraina e sembrava di vedere una partita di serie A3 maschile italiana, un livello veramente molto alto. Ma siamo qua apposta per misurarci con questo livello, contro avversarie temibili. Godiamoci quindi il momento di essere fra le prime quattro al mondo e da domani testa alla semifinale”.