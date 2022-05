Via libera all'ampliamento degli spazi esterni dell'Accademia Carrara - BergamoNews

Bergamo. Un ampliamento e una maggiore valorizzazione degli spazi esterni dell’Accademia Carrara attraverso l’approvazione di una delibera che punta ad integrare la “Casa del custode” all’interno del complesso dell’Accademia, a favorire un piano preliminare che mira ad incrementare la superficie esterna della stessa per un totale di 359,89 metri quadrati (232 dell’esterno e 127 della caffetteria – ex Casa del Custode), ovvero il 9,68% del 20% previsto dal Piano dei Servizi, alla trasformazione dell’attuale Casa del Custode in una caffetteria e la creazione di una passarella di collegamento tra lo spazio museale e la parte naturalistica.

La delibera sulla deroga, presentata dall’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla, e votata anche dalla minoranza, il cui emendamento a favore della valorizzazione delle muraine presentato dalla consigliera Luisa Pecce è stata approvata, mira a creare un camminamento esterno e, conseguentemente, una maggiore fruizione del giardino attraverso un corridoio esterno, adiacente al lato sinistro dell’edificio, in grado di garantire una maggior movimento e circolazione da parte dei turisti, specie nella visita della stessa, partendo dal piano terra fino al secondo piano, e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le modifiche che verranno apportate consentiranno quindi di poter accedere alla zona verde, un giardino di 3000 metri quadri, ad oggi non accessibile, all’interno del quale è appunto presente un edificio, di 90 metri quadri, denominata la Casa del Custode e destinata a trasformarsi in caffetteria/bistrot che avrà una capienza di 45 posti e che sarà adibito anche a ristorante e luogo di eventi privati. La riqualificazione della zona verde e dell’abitazione ad oggi in disuso garantirà ai cittadini e ai turisti di poter usufruire dei giardini e dei servizi del bistrot anche fuori dagli orari dell’Accademia, grazie all’accesso agli stessi da via della Nuca.

“Si tratta di un bellissimo progetto che la Fondazione dell’Accademia Carrara ha deciso di donare al comune di Bergamo. I tempi sono stretti, cercheremo di rispettarli, procedendo alla gestione dell’appalto – ha spiegato Brembilla.