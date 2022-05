Verdello, ferito con arma da taglio va in caserma e chiede aiuto ai carabinieri - BergamoNews

Verdello. L’allarme è scattato appena lo hanno visto ferito e sanguinante sulla porta della caserma dei carabinieri di Verdello.

I militari dell’Arma hanno chiesto immediatamente l’intervento dei medici alle 21.40 di martedì 10 maggio, in via Adua.

Un giovane maghrebino di 27 anni aveva riportato diverse ferite d’arma bianca, è possibile si tratti di un coltello o di un cacciavite, la più profonda alla schiena. Secondo il racconto del giovane ferito si tratterebbe di un piccolo gruppo che lo avrebbe aggredito.

Sul posto due ambulanze che hanno medicato il 27enne e poi lo hanno trasportato al Policlinico San Marco a Zingonia. Intanto, i carabinieri non hanno perso tempo e hanno avviato le indagini per individuare la gang che avrebbe aggredito il giovane.

Un’altra aggressione si è verificata quasi contemporaneamente in via Cavour, con un 38enne soccorso in codice giallo. I due episodi, tuttavia, non sarebbero collegati.