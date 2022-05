Molte Fedi, sold ot l'inaugurazione in anteprima con Mario Tozzi - BergamoNews

Bergamo. Sarà Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ad inaugurare Molte Fedi 2022 in anteprima. Mercoledì 11 maggio alle 20.45 al cinema Conca Verde, il conduttore di Sapiens terrà una lectio magistralis con l’obiettivo di rimettere al centro la questione ambientale.

“Siamo onorati e orgogliosi della presenza di Tozzi – esordisce Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna -. La guerra in Ucraina di questi ultimi mesi sta portando grandissimi cambiamenti. Dal punto di vista geopolitico, economico ed energetico. Il timore che questi eventi prendano il sopravvento e mettano in second’ordine ambiente e transizione energetica è piuttosto fondato. Ed il nostro pianeta continua a soffrire. I casi più vicini ce lo dimostrano: pensiamo alla secca di quest’anno del fiume Po, pensiamo ai ghiacciai sempre più ristretti delle nostre Alpi. Si prevede che la domanda di risorse materiali raddoppierà entro il 2060 e che stiamo già consumando l’equivalente di quanto tre pianeti Terra potrebbero produrre. Inoltre, oltre che ad essere una questione geologica, la questione ambientale è anche una questione sociale. Non c’è giustizia sociale senza una politica veramente attenta all’ambiente. L’interconnessione del nostro mondo non può più non tener conto di un’emergenza che attanaglia il nostro futuro. La serata di mercoledì vorrebbe essere all’insegna di questa domanda: in che modo garantire l’accesso alle risorse e un ambiente pulito per tutti?”.

L’evento è già sold out.