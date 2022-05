L'auto si chiude e Beatrice, un anno, rimane dentro: liberata dai Vigili del fuoco - BergamoNews

Bergamo. È stato il quarto d’ora più lungo della loro vita quello vissuto martedì mattina dai genitori della piccola Beatrice, rimasta chiusa in auto in via Martiri di Cefalonia a Bergamo e liberata solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.

La coppia è arrivata lì intorno alle 10 a bordo della sua Opel Astra. Con loro Beatrice, di un anno e 3 mesi.

I due sono scesi per alcune commissioni e l’uomo ha dimenticato le chiavi sul cruscotto. Hanno chiuso le portiere anteriori e in quel momento, forse per un’avaria all’impianto elettrico, è scattata la chiusura centralizzata: all’interno, seduta sul suo seggiolino, è rimasta Beatrice.

I genitori hanno cercato di forzare la portiera, ma senza riuscirci. Mentre rassicuravano la loro bambina, hanno chiamato i Vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto.

Dopo aver appurato che la piccola stesse bene, anche perchè la vettura era all’ombra, nel giro di una decina di minuti i pompieri hanno aperto la portiera anteriore destra e hanno liberato Beatrice.

La bambina era sorridente e in buone condizioni, mentre la sua mamma ha tirato un sospiro di sollievo ed è scoppiata in un pianto liberatorio, abbracciata al compagno.

La coppia ha ringraziato i Vigili del fuoco, che prima di andarsene hanno spiegato loro che l’intervento è gratuito e se qualcuno si dovesse presentare per chiedere dei soldi si tratterebbe di un tentativo di truffa.