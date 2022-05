Covid, calano i nuovi casi in Bergamasca: in sette giorni scesi dell'11,9% - BergamoNews

Negli ultimi 7 giorni (2 – 9 maggio) ci sono state 289.783 nuove diagnosi, in diminuzione del 19,2% rispetto alla settimana precedente, quando erano state 358.835. Media giornaliera 41.398 (da 51.262). Il tasso di positività medio ai tamponi è stato del 14,34%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era al 15,25%.

In calo i decessi: questa settimana i morti sono stati 837, mentre lunedì scorso ne contavamo 955.

Scendono anche i ricoveri nei reparti Covid: 8.735 (erano 9.794) e quelli in Terapia Intensiva: da 368 a 363.

Il numero dei nuovi ingressi in T.I. cresce leggermente e passa da 235 a 238.

In decremento l’indice di occupazione nei Reparti Covid: dal 15,1% al 13,5%; stabile al 3,7% quello nei Reparti di Terapia Intensiva.

In calo anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono 1.094.657 (erano 1.194.940).

Sempre in calo i tamponi totali, che sono stati 2.011.482 (2.353.804 nel periodo precedente), il 78% dei quali di tipo antigenico rapido.

In diminuzione anche tutti gli altri indici:

Curva dei contagi: da 0,32 a 0,25.

Rt nazionale: da 0,97 a 0,95.

Indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 700 a 580.

Lombardia e Bergamo

Anche in Lombardia si registra un calo nel numero dei positivi, che passano da 45.990 a 37.810 (-17,8%).

Si registra una diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Area Covid: da 1.177 a 1.094; mentre per pazienti in Terapia Intensiva si riscontra un lieve incremento: da 35 a 38.

In calo il numero dei nuovi ingressi in T.I. che passano da 19 a 11.

I suddetti numeri determinano quindi un aumento nell’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dall’1,9% al 2,1%, mentre per quello relativo ai Reparti Covid si registra una diminuzione: dall’11,3% al 10,5%.

Scende il numero dei decessi: nel periodo sono stati 141 rispetto ai 179 del precedente.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, si registra una diminuzione: sono ora 143.696 (erano 151.188 la settimana scorsa); lo stesso calo che riguarda le persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono ora 142.564 (erano 149.976).

Scende l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: da 480 a 380; sale invece l’indice medio settimanale di positività, che passa dal 12,75 % al 13,54%.

La provincia di Bergamo registra un calo nel numero dei nuovi casi: nel periodo osservato sono stati 3.267 rispetto ai 3.709 del periodo precedente (-11,9%).

Sale il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: nel periodo si è passati da 35 a 38; i ricoverati in Terapia Intensiva passano da 6 a 5.

Nel periodo osservato si sono registrati 5 decessi (11 nel precedente).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 336 a 295.

Analisi situazione attuale

Dopo una lunga attesa, si consolida un calo importante dei nuovi casi. A testimoniare la fase di riduzione della pressione epidemica sono quasi tutti i principali indicatori che stanno puntando al ribasso: positivi, infezioni in corso, rapporto positivi/tamponi totali, ricoveri in area medica e in terapia intensiva e decessi.

Ci sono comunque due elementi di preoccupazione che non possiamo assolutamente sottovalutare. Il primo è il calo costante dei test eseguiti, con valori che nell’ultima settimana si sono ulteriormente ridotti (-14,5%).

Questo numero molto basso di tamponi eseguiti (circa 2 milioni) è preoccupante, perché rinunciamo all’unico strumento disponibile per verificare la reale circolazione del virus sul territorio.

Operazione che, invece, sarebbe possibile se in questi due anni ci fossimo dotati di un campione statistico rappresentativo dell’intera popolazione italiana. Le competenze e le strutture per agire in tal senso ci sono e sono di alto livello e perciò non si comprende il motivo di una simile rinuncia a fotografare in modo corretto e continuativo la situazione epidemica.

Il secondo campanello d’allarme arriva dalle nuove sub-varianti di Omicron, denominate Omicron 4 e 5, che da un lato hanno aumentato la loro capacità di contagiare, cosa inevitabile visto che solo varianti più diffusive possono prendere il posto delle precedenti; dall’altro, come emerge dalla situazione in Sudafrica e negli Usa, mostrano un’elevata capacità di reinfettare soggetti già guariti dalla malattia, anche a breve distanza di tempo e dopo infezione con la Omicron originaria e con Omicron 2.

I vaccini nasali contro le varianti

La nuova frontiera dei vaccini contro il Covid potrebbe essere la somministrazione nasale. Uno spray che renderebbe la campagna vaccinale più snella, ma anche gli stessi vaccini probabilmente più efficaci, dato che secondo numerosi scienziati somministrare il vaccino dove il virus entra in contatto con l’organismo potrebbe facilitare le difese.

Ad oggi, secondo i report dell’OMS, ci sono otto vaccini a somministrazione nasale in fase di sviluppo clinico. Tre di questi in fase 3, dunque testati su migliaia di persone, come riporta il sito La Scienze: “mentre i vaccini iniettabili convenzionali sono generalmente poco efficaci nell’indurre l’immunità protettiva delle mucose, i vaccini nasali hanno dimostrato di fare un buon lavoro nell’innescare risposte sia mucosali sia sistemiche. L’anno scorso, ricercatori dei National Institutes of Health degli Stati Uniti hanno effettuato un confronto uno-contro-uno tra somministrazione intranasale e intramuscolare del vaccino Oxford-AstraZeneca. Hanno così scoperto che i criceti che avevano ricevuto il vaccino attraverso il naso avevano nel sangue livelli più elevati di anticorpi contro SARS-CoV-2 rispetto ai criceti che lo avevano ricevuto attraverso il muscolo. L’Università di Oxford sta ora testando la vaccinazione intranasale in uno studio clinico di fase 1, che valuterà la sicurezza del vaccino in un piccolo numero di persone”.

Focus situazione mondiale

Nella settimana epidemiologica 25 aprile – 1° maggio, l’Oms ha segnalato 3.893.033 nuovi casi, in calo del 14,4% rispetto alla settimana precedente. Lieve rialzo per i decessi (+3,5%) a quota 15.695. I Paesi più colpiti per numero di casi sono stati: Germania (558.958 positivi individuati; -24%); Italia (384.825; -8%); Francia (382.208; -30%); Corea del Sud (380.455; -35%) e Usa (372.167; +27%).

Ovviamente vista la necessità di aggregare in modo uniforme i dati provenienti da oltre 200 tra Paesi e territori sottoposti a monitoraggio, i suddetti dati hanno sempre un ritardo di una decina di giorni su quelli attuali.

Le improvvise inversioni di rotta delle curve epidemiche in Paesi di grandi dimensioni sono conseguenza della rapidità con cui la variante Omicron, e ancor più le nuove sub-varianti, esprimono i propri effetti: ne sono un esempio gli Usa che, alla rilevazione del 20 aprile, non erano tra i primi 5 Paesi per numero di casi individuati. Classifica nella quale compaiono da due settimane (Bollettini Oms del 27 aprile e del 4 maggio) dopo importanti rialzi, rispettivamente del 21% e del 27% (quindi con il contagio in accelerazione).

Dovremo abituarci a questa rapidità, che non solo rende ancora più difficile elaborare previsioni sull’andamento epidemico, ma richiederà un netto miglioramento del monitoraggio sul territorio per cercare di rispondere in modo tempestivo alle forti e improvvise oscillazioni del contagio.

L’Oms ha comunicato che le vittime associate direttamente o indirettamente alla pandemia di Covid tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono state fra i 15 e i 16 milioni. Queste nuove stime di fatto quasi triplicano i decessi ufficialmente registrati (6,3 milioni di morti in tutto il mondo).

Le morti in eccesso, secondo l’OMS, includono i decessi associati direttamente al Covid o indirettamente a causa dell’impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società. I decessi indiretti sono attribuibili ad altre condizioni di salute per le quali le persone non hanno potuto accedere alla prevenzione e alle cure perché i sistemi sanitari sono stati sovraccaricati dalla pandemia. E la maggior parte delle morti in eccesso (ben l’84%) si concentra nel sud-est asiatico, in Europa e nelle Americhe. Il bilancio rivela inoltre un impatto maggiore per gli uomini (al 57%) rispetto alle donne (43%) e un tasso di incidenza maggiore tra gli anziani.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha così commentato: “Questi dati, che fanno riflettere, non solo indicano l’impatto della pandemia, ma anche la necessità che tutti i paesi investano in sistemi sanitari più resilienti in grado di sostenere i servizi sanitari essenziali durante le crisi, compresi sistemi di informazione sanitaria più forti. L’Oms si impegna a lavorare con tutti i paesi per rafforzare i loro sistemi informativi sanitari per generare dati migliori per decisioni migliori e risultati migliori”.