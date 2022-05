Centri Implantologici Tramonte, problemi ai denti e problemi di mancanza di denti - BergamoNews

I dati che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in evidenza, su Twitter, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale, riportano la diffusione nel mondo dei principali problemi dentali: metà della popolazione globale soffre di disturbi o malattie del cavo orale. La situazione in Italia è leggermente migliore, ma comunque si evidenzia un’attenzione all’igiene orale e alla prevenzione non sufficiente, tanto che anche nel nostro Paese si trovano ampie percentuali di popolazione con problemi dentali non risolti o sofferenti di edentulia – cioè la caduta di uno o più denti – parziale o totale. A oggi sono molte le persone che si rivolgono al dentista per rimediare alla mancanza di denti, ma ci sono anche molti che decidono di non porre rimedio e continuare a vivere senza denti. Con possibili ripercussioni su tutto l’organismo.

