'Calusco Unita', chi è l'aspirante sindaco Cassese: in squadra 8 donne su 12 candidati - BergamoNews

Calusco d’Adda. Una squadra composta da 8 donne su 12 candidati, tra cui l’ex sindaco Alfredino Cattaneo. Si è ufficialmente presentata la lista ‘Calusco Unita’, con il 36enne Lino Cassese nei panni di aspirante sindaco: laureato in scienze filosofiche, con un impiego nel settore dell’editoria e della comunicazione, da anni è attivo nella vita pubblica del paese, in veste di consigliere comunale uscente della lista e volontario di diverse associazioni.

“A Calusco d’Adda dicono che ci vuole il coraggio di Cambiare con Ottimismo. Avere coraggio – dichiara Cassese – significa non aver paura del futuro per dare al paese una nuova vitalità amministrativa. Dal nostro punto di vista, l’amministrazione e il Comune devono tornare ad esercitare un ruolo di guida per i cittadini. Nessuno dovrà sentirsi solo”.

I nomi della lista:

Candidato sindaco: Lino Cassese



Candidati consiglieri: Sonia Previtali, Gabriella Casati, Andrea Villa, Luisa Perillo, Maurizio Brescia, Valentina Boy, Alfredino Cattaneo, Barbara Clivati, Fabrizio Locatelli, Simonetta Manzoni, Alessandra Panzacchi, Anna Vitali