"Avisini, che spettacolo!": i Fool Arcana sono la talentuosa stella che ha conquistato la giuria e il palco di Avis aggiudicandosi la vittoria - BergamoNews

Ci hanno fatto ridere, emozionare, cantare e ballare, li abbiamo guardati con gli occhi grandi e lucidi: i 13 talenti selezionati dalla giuria sono stati questo, un turbinio e un vorticare di emozioni ci hanno accompagnandoci fino alla finalissima del contest “Avisini che spettacolo!”, tenutasi sabato 7 maggio in Piazza Città di Lombardia, Milano. A vincere il contest sono i “Fool Arcana”, la band di Milano che con il loro sound jazz sono stati in grado di raggiungere e conquistare il voto di tutti i giudici, ricordandoci quanto l’arte, in sé e per sé, sia motore primordiale e principale veicolo di emozioni.

Il secondo e terzo posto per Diorama e TES, i talenti di Milano e Lodi che si sono dimostrati essere grandi artisti, impeccabili nelle loro esibizioni capaci di trascinare il pubblico presente.

Ed è proprio l’umanità trasmessa dal vincitore, i “Fool Arcana”, e dalla loro arte una delle caratteristiche fondamentali per la famiglia di Avis Regionale Lombardia, elemento indispensabile per un buon donatore e valore morale degno di nota e rilievo. L’appuntamento di sabato è stato un momento anche per sensibilizzare e far scoprire l’attività di Associazione che pone le proprie basi su donatori volontari e sulla completa gratuità del servizio: è proprio grazie all’umanità di queste persone, all’efficienza dello staff Avis e agli incentivi e al supporto di Regione Lombardia che l’Associazione riesce a garantirsi una completa autonomia e a perseverare nella sua solida e strutturata attività.

Un grande successo per la prima edizione del contest “Avisini che spettacolo!”: a seguire l’evento, tramite la diretta streaming sui canali social, sono state quasi 400 persone. A rendere però possibile questa competizione artistica, inserita nell’ambito della Civil Week 2022, è stato il lavoro congiunto con il partner istituzionale Regione Lombardia, insieme al media partner Radio Number One.

L’origine del contest si deve a Ilaria, madrina della competizione artistica che, il 23 giugno 2019 ha perso il fratello Pietro e che per 15 ore ha avuto bisogno di litri e litri di trasfusioni tra sangue e piastrine per cercare di restare in vita, tentando l’impossibile per salvarlo. È solo grazie alla donazione anonima che le è stato permesso di stare insieme al fratello qualche ora in più per salutarlo. Per questo in occasione del suo compleanno ha avviato una raccolta fondi volta a sensibilizzare i giovani alla donazione. Ed è proprio grazie ai fondi raccolti da Ilaria che Avis Regionale Lombardia ha potuto mettere in palio i tre premi per gli artisti vincitori. “Non c’è un momento in cui questa mancanza non sia una presenza costante che cammina ogni giorno accanto a me, ma potrebbe non essere così per qualcun altro in futuro.” – scrive Ilaria con grande emozione – “Per questo ho deciso di fare qualcosa affinché le condizioni di partenza siano le migliori possibili per tutti. Il contest “Avisini che spettacolo!” è un progetto di sensibilizzazione volto al riconoscimento, da parte di sempre più persone, dell’importanza di donare il sangue”.

“Una bellissima iniziativa, che Regione Lombardia ha voluto sostenere con convinzione – dichiara Stefano Bolognini, Assessore Regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione –, così come sostiene e continuerà a sostenere le attività di Avis Regionale Lombardia. L’esperienza del contest “AVISINI che spettacolo!” è stata importante e positiva proprio perché i protagonisti sul palco sono stati i giovani. Faccio i miei complimenti ai vincitori, ma il fatto che tanti ragazzi e ragazze abbiano deciso di partecipare al contest è già di per sé un successo e, soprattutto, la testimonianza inequivocabile delle loro grandi capacità, creatività, voglia di fare. Regione Lombardia è al loro fianco e continuerà a sostenerli, valorizzarli e raccontarli, dando loro opportunità e occasioni di essere davvero protagonisti”.

“Il contest è stato pensato come momento di condivisione, capace di creare coesione e unità, non solo tra la grande famiglia di Avis Regionale Lombardia ma tra tutta la popolazione lombarda.” – ha dichiarato Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – “La competizione ha voluto emozionare e coinvolgere il grande pubblico, ma anche ricordare i valori di Avis e la misson dell’Associazione, unendo l’utile al dilettevole e premiando l’estro e la creatività degli artisti che hanno partecipato all’evento. Ma a vincere non sono solamente i primi tre candidati selezionati, è l’intera Avis: l’evento è stato un successo, proprio grazie ai donatori, proprio grazie a ciascuno di voi; la nostra Associazione si è confermata, ancora una volta, una grande famiglia unita insieme da valori condivisi e da legami profondi e consolidati nel tempo”.