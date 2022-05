A Spirano la festa della pecora gigante bergamasca con la sfilata di mille esemplari - BergamoNews

Inedito appuntamento, il prossimo weekend, a Spirano. Il paese della Bassa ospiterà infatti la prima festa della pecora gigante bergamasca.

La manifestazione di sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà al Palaspirà (via Sant’Antonio) e prevede un ricco cartellone di eventi: dalla sfilata di mille pecore per le strade del centro storico del paese a iniziative pensate appositamente per i bambini, come giochi e battesimo della sella sugli asinelli.

Grande spazio alla gastronomia locale con degustazione di piatti a base della pregiata carne di agnellone ed ampia scelta di paste ripiene della tradizione orobica (rafioli, casonsèi, scarpinocc, foiade).

L’originale kermesse verrà presentata mercoledì 11 maggio a Palazzo Pirelli, in Sala Gonfalone. Nell’occasione sarà illustrato anche il progetto di legge sottoscritto da tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza finalizzato a promuovere e sostenere la cultura del pastoralismo.

Sulla piazza antistante l’ingresso di rappresentanza del Pirellone verranno portate sei pecore giganti bergamasche e una dozzina di agnellini.

Interverranno Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed ex sindaco di Spirano, Michele Corti, Presidente dell’associazione Pastoralismo Alpino, Yuri Grasselli, attuale sindaco di Spirano.