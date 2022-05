Valgoglio, a dieci giorni dalla frana novità sulla riapertura della strada - BergamoNews

Valgoglio. Nessuna speranza, a ormai dieci giorni dall’evento franoso che ha isolato Valgoglio, in alta Val Seriana, di vedere a breve riaperto in modo continuato il tratto interessato dall’ostruzione franosa. Almeno adesso ci sarà un’apertura a senso alternato anche la sera, perché la situazione per chi doveva tornare a casa dopo il lavoro era a dir poco assurda: il mattino era consentito il passaggio, la sera si doveva affrontare una… mulattiera.

L’appello del sindaco Angelo Bosatelli, che aveva invitato le varie istituzioni interessate – Provincia di Bergamo, Prefettura, Carabinieri, Protezione civile, Croce Blu di Gromo – a un incontro, lunedì in Municipio, ha portato alcune novità: martedì 10 apertura dalle 7 alle 8. Mercoledì sera si aprirà a senso unico alternato dalle 18.30 alle 19.30. Da giovedì tre “finestre”: dalle 6.30 alle 8.15, poi dalle 12.30 alle 13.30 e di nuovo la sera dalle 18.30 alle 19.30. Domenica 15 maggio aperture dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Un impianto semaforico regolerà l’alternanza del traffico.

“Il disagio per noi è veramente grave – dice un cittadino – . L’apertura del mattino dalle 7 alle 8, peraltro nemmeno tutti i giorni, non teneva conto del fatto che la gente, la sera, deve anche tornare a casa, e si tratta per lo più di muratori e di operai già stanchi della giornata. Percorrere la mulattiera che da Colarete sale a Valgoglio, molto ripida e per di più resa viscida dalla pioggia, non è solo faticoso, ma è anche pericoloso, soprattutto per gli anziani…”; mentre un altro aggiunge che, “in casi come questi, bisogna che gli amministratori siano più solleciti ai bisogni dei loro cittadini, e possano disporre di un maggior numero di uomini e di mezzi per lavorare di più e più in fretta”.