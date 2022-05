Deaflympics, l'Italia di Igor Trocchia supera l'Olanda e vola ai quarti: ora c'è l'Ucraina - BergamoNews

La fase a gironi si chiude con l’ennesimo poker per la Nazionale Italiana Sordi di calcio.

La formazione guidata da Igor Trocchia ha infatti conquistato l’ultimo match del gruppo B delle Deaflympics in corso a Caxias Do Sul (Brasile) superando per 4-0 l’Olanda.

Già certo della qualificazione ai quarti di finale, il mister orobico ha preferito affidarsi a un ampio turnover che ha dato subito i propri frutti complice il gol di Lorenzo Del Greco che ha firmato il vantaggio dopo soli sette minuti di gioco.

Deciso a non accontentarsi, l’undici tricolore ha sfiorato pochi minuti dopo il raddoppio con un sinistro del capitano Stefano Bragaglia il quale si è fatto subito perdonare trovando la via del gol al ventitreesimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nonostante l’ampio passivo inflitto agli avversari, gli azzurri non hanno mai perso la concentrazione gestendo con tranquillità le poche incursioni degli olandesi e conservando il pallino del gioco sino alla fine della prima frazione di gioco.

Al rientro in campo i ragazzi di mister Trocchia hanno spinto nuovamente il piede sull’acceleratore firmando il 3-0 con un tiro di Manuel Calabrò, servito all’ottavo minuto della ripresa da un assist di Stefano Cappato.

Dopo aver sfiorato il poker nuovamente con Calabrò (bloccato dal fuorigioco), la Nazionale Italiana ha realizzato il poker grazie all’ennesima magia di Bragaglia il quale ha trafitto il portiere olandese con un destro da fuori area.

“L’abbiamo dominata dal primo all’ultimo minuto, l’Olanda non ha fatto un tiro in porta – ha commentato Igor Trocchia nel dopo-partita – Si è trattato di una gara interpretata bene, senza prendere cartellini, evitando gli infortuni, gestendo bene la palla e sprecando poche energie. I ragazzi si sono divertiti secondo quelli che sono i nostri principi e per questo sono contentissimo”.

L’Italia tornerà ora in campo nella giornata di martedì 10 maggio in occasione dei quarti di finale che vedrà gli azzurri affrontare la temibile Ucraina.