Costruzioni, a Bergamo il 17° congresso nazionale di Filca Cisl - BergamoNews

“Esserci per costruire il cambiamento” è lo slogan che la Filca-Cisl ha scelto per il XVII Congresso della categoria, che si terrà al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio.

“Celebriamo un appuntamento solenne per il nostro sindacato – ha dichiarato Enzo Pelle, segretario generale della Filca – che arriva dopo il coinvolgimento di migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia grazie allo svolgimento di tantissime assemblee nei luoghi di lavoro e dei Congressi nelle strutture Filca a tutti i livelli. A Bergamo – ha sottolineato Pelle – arriveranno oltre 300 delegati da tutta Italia, che daranno vita a 3 giorni di lavoro caratterizzati dal confronto, dalla partecipazione, dall’individuazione della strategia sindacale per il futuro. Le tre macro-aree di discussione sono la legalità, la sicurezza e la sostenibilità, temi attuali in un momento caratterizzato dalle difficoltà dovute alla pandemia e alla guerra in Ucraina ma anche dalle sfide legate ai cambiamenti, che stanno interessando il mondo dell’edilizia e delle costruzioni. Nel corso dei lavori ribadiremo che al centro di questi cambiamenti c’è sempre il lavoratore, la persona”.

I lavori inizieranno lunedì 9 alle 14:30. Nella prima giornata è prevista la relazione della segreteria nazionale della Filca.

Martedì 10 maggio è in programma alle 11:30 il convegno “La modernità della Cisl”, mentre nel pomeriggio i lavori saranno conclusi da Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl.

Mercoledì 11 maggio, alle ore 10:30, andranno in scena interventi programmati sul tema “Sicurezza e legalità nelle costruzioni”. I lavori si concluderanno nel pomeriggio dell’11, quando il neo eletto Consiglio generale provvederà a eleggere la segreteria nazionale.

Programma dei due eventi:

MARTEDÌ 10 MAGGIO

Ore 11:30 – Convegno “La modernità della Cisl”

• Prof. Silvano Petrosino, Ordinario di Filosofia Teoretica (Università Cattolica Sacro Cuore)

• Prof. Aldo Carera, Presidente Fondazione Pastore

• Padre Giuseppe Riggio, Direttore Aggiornamenti Sociali

• Enzo Pelle, Segretario generale Filca-Cisl

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

Ore 10:30 – Interventi programmati “Sicurezza e legalità nelle costruzioni”

• Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

• On. Caterina Chinnici, Magistrata, Europarlamentare

• Dott. Bruno Giordano, Direttore Generale INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

• Luigi Sbarra, Segretario generale Cisl

Modera: la giornalista Elvira Conca