A La Spezia l'Atalanta concreta che ci si aspettava: ora proviamo lo sgambetto al Milan - BergamoNews

L’Atalanta torna con i tre punti dalla trasferta spezzina e mantiene intatte le speranze di qualificazione europea.

La formazione nerazzurra ha disputato una prova concreta, senza tanti fronzoli e con l’unico obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Nonostante qualche sbavatura, soprattutto nei primi 45 minuti, gli atalantini hanno sempre mantenuto la gara in pugno, riuscendo ad andare in rete per ben 3 volte.

All’iniziale vantaggio di Muriel, ha risposto Verde dopo un contropiede innescato dall’ennesima follia difensiva della stagione e con Musso nuovamente titubante che, invece che uscire incontro all’avversario, l’ha aspettato venendo inevitabilmente scartato.

In sala stampa anche il mister, pur contento per i tifosi ed elogiando la squadra, ha dovuto ammettere che gol del genere non si possono prendere e da allenatore si deve vergognare. E purtroppo è stata una costante dell’intera stagione.

Nella ripresa le reali forze in campo sono venute fuori, anche se l’Atalanta ha dovuto aspettare il quarto d’ora dal termine per poter tornare in vantaggio (bella rete di Dijmsiti), arrotondando poi il punteggio nel finale con il solito Pasalic, sempre più bomber della squadra.

Nel complesso è avvenuto quanto ci si aspettava (e si sperava), anche se il terreno del Picco è stato spesso terra di caduta di diverse formazioni. Così non è stato fortunatamente in questa occasione nella quale i tre punti valevano tantissimo. Si tratta della dodicesima vittoria in trasferta della stagione.

Sul piano delle individualità, leggermente sottotono Freuler (lo svizzero sembra ormai molto stanco) e anche Malinovskyi non ha disputato una delle sue migliori prove. Bene invece Muriel e soprattutto Pasalic, il centrocampista più prolifico del torneo.

E ora i nerazzurri sono attesi dalla fondamentale trasferta di San Siro di domenica, nella quale il Milan si gioca lo scudetto. Ai nostri non dispiacerebbe fare uno sgambetto ai rossoneri, magari giocando ancora con la maglia corallo portafortuna. Forza ragazzi.