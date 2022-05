L'Atalanta c'è, batte lo Spezia 3-1 e spera ancora nell'Europa - BergamoNews

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Atalanta vince 3-1 a La Spezia e a due partite dalla fine tiene ancora vive le speranze europee.

Gran possesso palla degli uomini di Gasperini, che però nel primo tempo faticano e chiudono sul pareggio con Verde che risponde a Muriel. Ma nella ripresa emergono le qualità dei nerazzurri, che sorpassano con Djimsiti e poi la chiudono con Pasalic.

LE FORMAZIONI

SPEZIA (3-4-3) Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.

A disp: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Reca, Ferrer, Antiste, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola

All.: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-2-1) Musso; de Roon,Palomino, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

A disp: Sportiello, Rossi; Demiral, Renault, Hateboer, Pessina, Miranchuk, Mihaila, Boga, Cissè

All.: Gasperini.

Spezia-Atalanta 1-3, il film della partita

LE AZIONI SALIENTI

88′- GOOOOLLL dell’Atalanta con il piattone preciso di Pasalic servito da Muriel

84′ – Occasionissima per Gyasi che si gira bene in area ma non trova la porta da pochi passi

80′ – Dea vicina al gol con il palo di Boga

73′ – GOOOOLLL dell’Atalanta con la testa di Djimsiti dopo la sponda di Demiral sulla punizione di Koop

64′ – Altra palla stupenda di Koop in area dove c’è Boga, ma la sua zuccata finisce fuori

60′ – Maehle serve Muriel, che scaglia un missile verso la porta ma non la trova di un soffio

57′ – Punizione di Verde da trenta metri, ma questa volta finisce altissima

56′ – Padroni di casa in avanti con Reca, che mette in mezzo ma Musso c’è

48′ – Punizione da posizione defilata di Ruslan, che cerca la porta ma Provedel respinge

42′ – Punizione di Muriel in area, la difesa respinge e Maehle tira alle stelle

35′ – Koopmeiners trova con un assist al bacio Freuler in mezzo all’area. ma il capitano non centra la porta

30′ – GOL dello Spezia con Verde che si presenta solo davanti a Musso e lo trafigge

15 – GOOOOLLL dell’Atalanta: la sblocca Muriel dopo una combinazione tutta in velocità con Freuler e Malinovskyi

13′ – Primo squillo dello Spezia, con Bastoni che a pochi passi da Musso manda fuori di poco

5′ – Primo corner per la Dea, batte Malinovskyi ma nulla di fatto