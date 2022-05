Rinascere, Big show, Battleship o Mamma mia!? La tv dell'8 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 8 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Rinascere”, con Alessio Boni. La vita di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, cambia completamente il 2 febbraio 2019 quando resta vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra balordi. A causa di uno scambio di persona, il giovane nuotatore viene colpito alla schiena da un proiettile mentre sta comprando le sigarette ad un distributore automatico insieme a Martina, la sua fidanzata. La corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa. Manuel non potrà più usare le gambe. La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare alle Olimpiadi svanito per sempre. Allontana Martina e i vecchi amici accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Real crime”: il produttore esecutivo di un Reality Show viene trovato ucciso durante le riprese. La squadra intervista tutti i protagonisti e riesce a risolvere anche l’omicidio di Patrick Hayes.

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Big show”, condotto da Enrico Papi.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 c’è “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Battleship”; su Rai4 alle 21.20 “Mara”; su La5 alle 21.05 “Mamma mia!” e su Iris alle 20.25 “Femme fatale”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Primo episodio di “Isole scozzesi con Ben Fogle”, un viaggio nelle Ebridi Interne, sulle rotte di monaci che dall’Irlanda approdarono qui per predicare la religione. A seguire, Guido Morandini ci racconta il Golfo di La Spezia, un luogo ricco di storie accomunate dalla presenza del ‘mare’ in tutte le sue forme.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset