Orlando, ultima giornata del festival: un abbraccio alla collettività - BergamoNews

Questa edizione del festival ha visto una grande partecipazione di pubblico e la risposta, simbolicamente, è una giornata – quella di domenica 8 maggio – rivolta a tutte e tutti di tutte le età. Dai bambini a cui sono rivolti due laboratori nella mattina, alla restituzione del progetto Over60 a cura di Silvia Briozzo. E poi un laboratorio e un incontro a cura di Elisabetta Consonni che vuole essere un ragionamento sulle azioni collettive e condivise.

LABORATORIO | ore 10.00 Daste e Spalenga, Bergamo

Oh carta, racconta di me!

Laboratorio per bambine/i tra i 3 e i 5 anni con genitori – durata 60’

Il laboratorio, condotto da un formatore e da una formatrice teatrali con anni di esperienza nel lavoro con l’infanzia, comincerà con la lettura teatrale di un albo illustrato che attinge sia dal mondo tradizionale delle fiabe, sia da testi di autori e autrici contemporanei. Dopo la lettura ci sarà un momento di condivisione di gruppo. Il laboratorio proseguirà con un atto creativo che consiste nel “dar vita” a degli oggetti “simbolici” attraverso la manipolazione della carta, rielaborando la storia in autonomia e libertà. Carta come strumento per rimandare a “luoghi fisici” – “luoghi simbolici”, “personaggi”, “travestimenti” e non ultimo “emozioni”. Oggetti che diventano elementi e stimolo per giocare, drammatizzare e per rappresentare una parte di sé. “Oggetti” che nella loro “unicità” trovano la loro bellezza e la loro forza.

LABORATORIO | ore 10.00 Daste e Spalenga, Bergamo

Come tu ti vuoi

Laboratorio sulle fiabe bambine/i tra i 6 e i 10 anni – durata 120 min

Le fiabe sono un antico modo che l’essere umano ha trovato per dire la verità. Il laboratorio comincerà con la narrazione teatrale di una fiaba tradizionale. Si passerà poi dalla parola narrata (e ascoltata) al corpo. Ogni bambino/a e giocherà a trasformarsi nel/la protagonista della propria storia, grazie anche alla creazione di un “oggetto magico”, che potrà portare sempre con sé. Con l’immaginazione e la fantasia, tutto diventa possibile. L’obiettivo è riconoscere e decostruire stereotipi e favorire l’educazione alla parità di genere prevenendo fenomeni di bullismo, violenza ed esclusione.

INTERVENTO PERFORMATIVO |Ore 11.30, Daste

Creature

del progetto Over60 a cura di Silvia Briozzo in collaborazione con Barbara Boiocchi – durata 30’

Tornano all’interno di questa nona edizione, con un intervento performativo, le donne del progetto Over60, un laboratorio di creazione destinato a over 60 alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme espressive. Appese al vento, lanciate oltre un muro, portate sulla lingua di un bacio, nascoste negli abissi o bruciate dal sole. Fuori da ogni appartenenza queste donne sbucciano la vita e correggono l’esatto. Questi corpi non vogliono definirsi, sanno sempre rialzarsi, sanno prendersi il desiderio, cambiano strada se necessario. Corpi eterni e infiniti. Corpi mutevoli. Corpi universo. Che vegliano sui resti dell’amore.

LABORATORIO |ore 15.00 Daste e Spalenga, Bergamo

Plutone Esploso di Elisabetta Consonni

durata 60’ Elisabetta Consonni propone una pratica aperta a tuttз, un esperimento laboratoriale accessibile che coinvolge una collettività di cittadinз nell’esplorazione delle dinamiche dello “stare insieme”, della prossimità, di tutta la cura che serve per avvicinarsi, delle relazioni effettive e potenziali che connettono le individualità all’interno di una collettività. Un’occasione per riflettere sulla relazione col mondo fatta di delicati equilibri, una metafora delle dinamiche relazionali che ci condizionano costantemente e allo stesso tempo un’occasione per poterle cambiare. INFO Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata scrivendo a prenotazioni@orlandofestival.it.

INCONTRO | ore 18.00 Daste e Spalenga, Bergamo

Allenamento alla curiosità incontro con Elisabetta Consonni

La parola comunità è ampiamente utilizzata nell’ambito artistico culturale e di policy making. Ma cosa significa? Lo stare assieme è una condizione data dal condividere una spaziatura tra di noi che non necessariamente porta ad una condivisione di valori e identità. Non esiste una comunità come presupposto ma piuttosto come esito da pratiche condivise temporanee. Quando sono artisti e operatori della cultura a proporre queste pratiche qual è il limite etico? Che riflessioni è importante fare per disinnescare realmente le dinamiche di potere e discriminazione, nascoste anche in queste stesse pratiche, aprendo concreti spazi di cambiamento, libertà e rappresentanza? Vogliamo dedicare questa giornata conclusiva di ORLANDO 2022 a questa riflessione condivisa, per “chiudere” rilanciando in realtà nuovi interrogativi su cui sarà importante lavorare insieme a tutt* voi nei mesi a venire. Per farlo vi invitiamo ad una giornata che si terrà a Daste, con momenti laboratoriali e interventi performativi “di comunità e territorio” e che si concluderà con un momento di dialogo aperto. Una giornata costruita in modo collettivo e attraversata dall’artista Elisabetta Consonni, che dal 2013 indaga la declinazione delle competenze coreografiche/culturali nelle pratiche comunitarie condivise.