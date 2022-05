Muriel è incontenibile, Pasalic travolgente ma Freuler è un po' in ombra - BergamoNews

Musso 6 : Acquistato e perfino troppo pagato per fare la differenza che i predecessori non garantivano. Ora anche per lui siamo allo spartiacque, salvo che appena compiuti anni 28 non mancano le richieste a tutelare Gasp che lo ha voluto, in barba alla scuola dei portieri italiani che non c’è più. La prestazione in terra ligure un dettaglio, comunque solo sufficiente perché le parate decisive vengono da azioni annullate per fuorigioco e sul gol di Verde non sembra volere fare di più

de Roon 6 : Si adatta sempre anche in partenza quando occupa la posizione destra della linea difensiva.

Djimsiti 6 : Il gol e soprattutto l’inserimento a sfruttare l’assist di Demiral riportano la prestazione in positivo.

Palomino 6 : Stringi i denti e vai, malgrado le non perfette condizioni fisiche. Non si tira mai indietro.

Demiral (1’ 2t) 6,5 : Dalla panchina per l’infortunio a Palomino con punto interrogativo, è scalato nelle gerarchie del mister ? Si vendica con un sontuoso stacco di testa per l’assist a Djimsiti, solo da appoggiare in rete.

Zappacosta 5,5 : Finalmente a destra Gasp lo incita a stare alto, dietro rischia di chiudere in ritardo su Bastoni che si accontenta dell’esterno del palo

Koopmeiners 6 : Si limita al compitino, non rischia conscio di limiti di autonomia dopo qualche problema fisico.

Freuler 5,5 : Si divora una occasione (34’) da fare, non è un caso se in tutta la stagione si contano due sole realizzazioni. Lontano dalle prestazioni ottimali a cui aveva abituato.

Hateboer (14’2t) 5 : Concede un rigore in movimento a Gyasi che per sua fortuna non sfrutta.

Maehle 5,5 : Sul gol di Verde lo vede con il binocolo, poi tanta imprecisione per una prestazione non sufficiente.

Pessina (41’2t) Sv

Pasalic 6,5 : Miglior goleador di annata qualcosa non torna per gli altri, per lui a cominciare dalle troppe panchine. Ci ha preso gusto, lui a chiudere la partita con il terzo gol.

Malinovskyi 6,5 : Gioca per gli altri. Suo l’assist per il Muriel gol, si ripete per Pasalic che non approfitta. Qualità ritrovata e riproposta senza cadere in inutili narcisismi. Sostituito quando sembrava averne ancora, seppur ammonito.

Boga (14’2t) 6 : Sfortunato, l’incrocio dei pali gli nega il gol che avrebbe meritato e che serviva a sbloccarlo.

Muriel 7 : Diabolico per la finta a inventare il gol numero 59 con la maglia della Dea, stranamente nervoso lo grazia Maresca che valuta da giallo un gesto di reazione ingiustificato. Assist decisivo e di grande semplicità per Pasalic a chiudere la storia della gara.

Mihaila (45’2t) Sv

Gasperini 6 : La maglia corallo per riportare entusiasmo e convinzione. Risultato alla fine giusto perché i valori in campo esprimono la superiorità di qualità della Dea malgrado il solito regalo dovuto al posizionamento suicida della linea difensiva. Non proprio una novità per come vuole giocare il mister, ben otto gol presi in contropiede quest’anno.