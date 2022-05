La gioia di Gasp dopo il 3-1 sullo Spezia: "Vittoria per i nostri tifosi" - BergamoNews

Dopo la preziosa vittoria per 3-1 sullo Spezia, Gasperini dedica la vittoria ai mille tifosi che hanno raggiunto il Pezo per sostenere la Dea: “Sono contento per loto. Dopo la pandemia che a Bergamo ha lasciato il segno, nelle ultime partite sono tornati in tanti e con grande entusiasmo. Anche in casa, dove magari non sempre siamo stati brillanti.

Il tecnico nerazzurro è soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi: “Venire a vincere qui non era facile, anche perchè i nostri avversari si stanno giovando ancora molto. Ma abbiamo fatto un’ottima gara, creando molte occasioni da rete. Peccato per l’errore sul loro gol, ma alla fine è andata bene”.

L’Atalanta torna a segnare tre reti, ma il confronto con il numero di gol stagionali rispetto agli anni scorsi non è positivo: “Gosens era un giocatore che segnava molto. Poi ci sono mancate le realizzazioni dei difensori, Ma rimaniamo una squadra in grado di segnare. Quando non l’abbiam fatto abbiamo perso qualcosa, soprattutto in casa”.

Infine un commento su Boga e il suo andamento finora: “Spero possa diventare più completo. Sto cercando di farlo muovere in altre zone del campo. Col suo dribbling può fare grandi cose. È giovane e se allarghiamo le sue conoscenze calcistiche può fare meglio”.