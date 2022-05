”Doctor Strange nel Multiverso della Follia”: in un cinecomic al limite dello spazio-tempo - BergamoNews

Titolo originale: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Regia: Sam Raimi

Durata: 126’

Genere: Azione, avventura, fantascienza

Interpreti: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams

Programmazione: Cinema

Valutazione IMDB: 7.7/10

America Chavez (Xochitl Gomez) e Defender Strange (il Doctor Strange di un universo parallelo al nostro) scappano attraverso lo spazio-tempo per trovare il modo di sconfiggere un demone che li sta inseguendo tra le dimensioni. Quando Defender viene ucciso, la ragazza crea involontariamente un portale che li risucchia al suo interno, gettandoli nella Terra-616, quella del Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Qui il nostro eroe sta assistendo al matrimonio di Christine Palmer (Rachel McAdams), la sua ex fidanzata, ma tutto viene interrotto dall’arrivo di una creatura che sta dando la caccia proprio ad America. Strange, con l’aiuto del fido Wong (Benedict Wong), salva la situazione uccidendo il demone, ma capisce immediatamente di avere a che fare con una situazione più grande di lui.

Basato sull’omonimo personaggio Marvel Comics e sequel di “Doctor Strange” del 2016, “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” è il ventottesimo film dell’Marvel Cinematic Universe. Avendo ormai sposato a pieno il concetto di universi alternativi, realtà parallele e superpoteri che prevedono la sovversione del normale rapporto spazio-temporale, la Disney decide di gettarsi a capofitto nell’ennesima prova di coraggio cinematografico, ponendo un ulteriore mattone all’interno del mastodontico (e, stupisce dirlo, molto complesso) grattacielo che compone l’MCU.

Questa volta a prendere le redini dell’azione è forse l’eroe più trasversale della saga: il dottor Stephen Strange, capace di amalgamarsi al meglio tanto col giovane Peter Parker in siparietti comici quanto con il veterano Iron Man poco prima di essere tragicamente polverizzato dal guanto di Thanos; e per questo anche molto malleabile nelle storie che lo vedono come protagonista. Se poi alla regia s’ingaggia un artista come Sam Raimi (esatto, proprio quello dei tre “Spider Man” di inizio 2000, de “L’armata delle tenebre” e “La Casa”) è chiaro come l’intento non sia più solo quello di costruire storie dall’impianto secolare con eroe, antagonista, comprimari, missioni eccetera eccetera, ma è anche quello di stupire galvanizzando lo spettatore con intrecci mai banali, personaggi complessi e spesso imprevedibili e soprattutto elementi inquietanti al limite della narrazione horror. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che colpisce maggiormente lo spettatore, con buona pace dei genitori che dovranno gestire per giorni e giorni gli incubi dei proprio figli dopo averli portati in sala, dal momento che Raimi si discosta dai toni psichedelici che erano la cifra del primo capitolo, preferendo rivisitare in chiave horror aspetti come la stregoneria, le maledizioni demoniache e la magia nera nei suoi aspetti più lugubri e tetri. Da contraltare a Cumberbatch vi è infatti Wanda Maximoff, interpretata dalla camaleontica Elizabeth Olsen, in modo da mettere ancor più in risalto la magia nel suo lato più malefico possibile.

Lo schema ormai è rodato: pochi attori in scena, molti schermi verdi di sfondo e gli effetti speciali che si mangiano tre quarti del budget, ma questo non basterebbe a rendere un prodotto godibile se alla base non ci fosse una solida idea che può permettersi di portare dei metaumani avanti e indietro tra le dimensioni senza far perdere di vista il senso completo della storia.

Cupo, dark, atipico e prodromico al ritorno di Taika Waititi al comando di Thor, “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” è uno dei film più riusciti dell’intera saga, a conferma del fatto che ormai i cinecomic sono ben più che banali storie da cartone animato.

Battuta migliore: “Abbiamo perso il controllo”.