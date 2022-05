Atalanta, serve un colpo da trasferta: può essere l'ultimo treno dell'Europa - BergamoNews

Tre punti per tenere vivo l’obiettivo Europa, tre giornate per sapere se sarà solo un braccio di ferro con la Fiorentina o anche con le romane. E soprattutto per capire quanto ancora può dare l‘Atalanta a questo campionato: le energie non sono molte a questo punto e ogni avversario diventa un ostacolo molto difficile, però è una Dea che non si arrende mai.

Oggi (inizio ore 12,30 Stadio Picco) sapremo anche quale Atalanta si presenterà, su un campo dove i Gaspboys si sono misurati solo una volta in Serie A, nella scorsa stagione e finì 0-0. I dubbi della vigilia sono più di uno: la società non ha diramato l’elenco dei convocati, nemmeno il notiziario di giornata prima della partenza per la Liguria. Sembra in forte dubbio Zapata, che si è allenato a parte per tutta la settimana per problemi muscolari, incerta anche la presenza di Scalvini mentre su Palomino pende una diffida che potrebbe pregiudicare la sua presenza domenica prossima contro il Milan, in caso di nuova ammonizione.

Le scelte di Gasperini saranno quindi in parte obbligate dalle probabili assenze e in parte dettate dalla necessità di schierare gli uomini più in condizione. Possibile l’arretramento di De Roon in difesa, vista l’indisponibilità, oltre a Toloi, di Palomino e forse anche Scalvini (quest’ultimo potrebbe cominciare in panchina). Il ritorno di Koopmeiners, rimasto in panchina al rientro con la Salernitana, potrebbe riportarlo in mediana a fianco di Freuler. Da valutare gli esterni, ma potrebbero essere confermati Hateboer (o Maehle) e Zappacosta. Il tridente avanzato dovrebbe essere composto da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. Nello Spezia rientra Erlic dopo la squalifica e può giocare anche il portiere Provedel, graziato dopo il ricorso in seguito alla squalifica per presunta bestemmia e prova tv, dopo aver causato l’autogol contro la Lazio. Partita molto contestata dalla squadra di Thiago Motta anche per il gol convalidato (e decisivo per la vittoria dei romani) ad Acerbi, in fuorigioco. Inutile scendere su questo argomento perché anche l’Atalanta avrebbe un lungo elenco di rivendicazioni.

Ci saranno, nello Spezia, gli ex Kovalenko e Reca, che entrò all’andata nel secondo tempo proprio al posto dell’ucraino, indisponibili invece gli altri ex Colley e Sala. Non ci sarà nemmeno Nzola, che ha segnato due gol finora e proprio nella partita d’andata, in cui l’Atalanta dilagò dopo aver subito il solito gol nel primo quarto d’ora, a cui replicò la doppietta di Pasalic, la rete su rigore di Zapata. Poi nel secondo tempo Ilicic (era il 20 novembre ed era in campo) aveva lasciato il posto a Malinovskyi, che dopo Muriel aveva segnato la quinta rete.

Per i nerazzurri (oggi quasi certamente con la maglia corallo da trasferta) il pericolo arriva da Verde, finora autore di 6 reti, ma anche dalle accelerazioni di un attaccante che Zapata e Muriel dovrebbero conoscere bene, visto che è il colombiano Agudelo. La squadra di Thiago Motta, allievo del Gasp, ha creato diversi problemi alla Lazio, ha resistito per più di un’ora contro l’Inter ma poi ha ceduto per 3-1. Per non parlare del ko con la Roma, subito solo su rigore al 9′ di recupero dopo il 90′. Sarà perciò un osso duro, anche se c’è da dire che lo Spezia subisce parecchi gol, sono 63 e una delle difese peggiori del campionato.

Come al solito, a Muriel e naturalmente a Pasalic che è il capocannoniere va il compito di trovare la via del gol, così come saranno preziose le conclusioni da fuori area di Malinovskyi. In caso di necessità c’è sempre la carta Cissè, che era in panchina con la Salernitana ma non è entrato, probabilmente anche perché doveva giocare due giorni dopo la finale di Coppa Italia Primavera. Ma oggi è un altro giorno…